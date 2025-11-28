एक्सप्लोरर
'थर्ड वर्ल्ड देशों के लोगों को US में नहीं दूंगा एंट्री...', गोलीबारी कांड के बाद गुस्साए ट्रंप ने उठाया एक और बड़ा कदम
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में हुई गोलीबारी के बाद बड़ा एक्शन लिया है. उन्होंने कहा है कि प्रशासन थर्ड वर्ल्ड देशों के माइग्रेशन को पूरी तरह रोकने पर काम करेगा.
अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुई गोलीबारी के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में हैं. उन्होंने शुक्रवार (28 नवंबर) को बड़ा फैसला किया. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उनका प्रशासन 'तीसरी दुनिया' से होने वाले माइग्रेशन को स्थायी रूप से रोकने को लेकर काम करेगा. ट्रंप का कहना है कि वे इसके जरिए अमेरिकी सिस्टम को पूरी तरह से रिकवर और रीसेट करेंगे.
अपडेट जारी है...
