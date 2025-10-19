हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'अफगानिस्तान की संप्रभुता में दखल बर्दाश्त नहीं', पाकिस्तान को तालिबान की दो टूक, मुल्ला याकूब ने दे डाली वॉर्निंग

'अफगानिस्तान की संप्रभुता में दखल बर्दाश्त नहीं', पाकिस्तान को तालिबान की दो टूक, मुल्ला याकूब ने दे डाली वॉर्निंग

Pakistan Afghanistan Clash: मुल्ला याकूब ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र देश है और वह पाकिस्तान समेत सभी देशों से अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर अच्छे संबंध रखना चाहता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 19 Oct 2025 08:11 PM (IST)
Preferred Sources

तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब ने दोहा से एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन या उसकी सुरक्षा में किसी भी तरह की दखल की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने बताया कि डूरंड रेखा से जुड़ा मुद्दा समझौते में शामिल नहीं है, क्योंकि यह ऐसा विषय है जो सीधे अफगान जनता से जुड़ा हुआ है.

आगामी बातचीत में समझौते की रूपरेखा पर होगा फोकस
मुल्ला याकूब ने बताया कि तुर्की में होने वाले अगले दौर की वार्ताओं में मौजूदा समझौते के क्रियान्वयन के तंत्र पर चर्चा होगी. जब उनसे पाकिस्तान की ओर से संभावित हमलों या समझौते के उल्लंघन पर गारंटी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दो अन्य देशों के सामने अपनी प्रतिबद्धता जताई है. अगर पाकिस्तान किसी तरह की आक्रामक कार्रवाई करता है, तो अफगानिस्तान पूरी तरह तैयार है जवाब देने के लिए.

व्यापार बहाली और शरणार्थियों पर भी हुई चर्चा
मुल्ला याकूब ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार को सामान्य स्थिति में लौटाने पर सहमति बनी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र देश है और वह पाकिस्तान समेत सभी देशों से अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर अच्छे संबंध रखना चाहता है. शरणार्थियों के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि अफगान शरणार्थियों के साथ मानवीय व्यवहार की मांग को लेकर भी चर्चा की गई है.

अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि पाकिस्तान ने सीजफायर बढ़ाए जाने के कुछ घंटे बाद अफगानिस्तान में हवाई हमले किए. ये हमले शुक्रवार को हुए, जब बुधवार से लागू संघर्ष विराम को दोहा में जारी शांति वार्ता के दौरान तक के लिए बढ़ा दिया गया था. मुजाहिद ने कहा कि इन हमलों में नागरिकों को निशाना बनाया गया और काबुल को जवाब देने का अधिकार है. हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि वार्ता टीम के सम्मान में अफगान लड़ाकों को फिलहाल पलटवार न करने का निर्देश दिया गया है.

सीमा संघर्ष के बीच समाधान तलाश रहे दोनों देश
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालिया झड़पों में दर्जनों लोगों की मौत और सैकड़ों घायल हुए हैं. दोनों देशों के बीच बातचीत पाकिस्तान के असिफ और अफगान रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब की अगुवाई में हुई. जमीनी लड़ाई और पाकिस्तान की हवाई कार्रवाई दोनों देशों की 2,600 किमी लंबी विवादित सीमा पर हुई. पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान में मौजूद उग्रवादी गुटों ने हाल ही में पाकिस्तान में हमले तेज किए हैं, और काबुल को उन्हें रोकना चाहिए.

Published at : 19 Oct 2025 08:11 PM (IST)
Tags :
Afghanistan Taliban Pakistan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हमास पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप, बेंजामिन नेतन्याहू ने बुलाई आपात बैठक - राफा बॉर्डर अनिश्चितकाल के लिए बंद
हमास पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप, नेतन्याहू ने बुलाई आपात बैठक - राफा बॉर्डर अनिश्चितकाल के लिए बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
13 साल में 19 फिल्में, कितनी हिट कितनी फ्लॉप? देखें आयुष्मान खुराना का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
13 साल में 19 फिल्में, कितनी हिट कितनी फ्लॉप? देखें आयुष्मान खुराना का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Chhoti Diwali पर Mangal को खिड़की के बाहर कुछ अजीब नजर आया!
Big Boss 19 का नया PROMO हुआ OUT अब सलमान खान किसकी लगाएंगे Class ?
पवन सिंह विवाद | बिहार चुनाव | भोजपुरी बनाम बॉलीवुड | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
दिवाली 2025: बॉलीवुड की पार्टी, शाहरुख नहीं करेंगे दिवाली पार्टी होस्ट, गॉसिप्स-सीक्रेट्स | दिवाली की हार्दिक शुभकामनाए
सलमान खान ने 'पलटवार' को बनाया अपना हथियार! नेगेटिव PR और बयानों पर दबंग स्टाइल में दिया करारा जवाब
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हमास पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप, बेंजामिन नेतन्याहू ने बुलाई आपात बैठक - राफा बॉर्डर अनिश्चितकाल के लिए बंद
हमास पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप, नेतन्याहू ने बुलाई आपात बैठक - राफा बॉर्डर अनिश्चितकाल के लिए बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
13 साल में 19 फिल्में, कितनी हिट कितनी फ्लॉप? देखें आयुष्मान खुराना का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
13 साल में 19 फिल्में, कितनी हिट कितनी फ्लॉप? देखें आयुष्मान खुराना का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
विश्व
बिना बंदूक-गोली, इस हथियार के साथ महज 7 मिनट में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में हो गई चोरी
बिना बंदूक-गोली, इस हथियार के साथ महज 7 मिनट में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में हो गई चोरी
बिहार
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना...', टिकट बंटवारे को लेकर गिरिराज सिंह ने कसा तंज
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना ये लोग आपका कुर्ता फाड़ देंगे', गिरिराज सिंह ने कसा तंज
ट्रेंडिंग
खेसारी लाल यादव पर जेसीबी से हुई फूलों की बारिश! समर्थकों ने जमकर फोड़े पटाखे- वीडियो वायरल
खेसारी लाल यादव पर जेसीबी से हुई फूलों की बारिश! समर्थकों ने जमकर फोड़े पटाखे- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
शादी और घर के लिए एक साल बाद ही निकाल सकेंगे PF अकाउंट से पैसा, बदल गया ये वाला नियम
शादी और घर के लिए एक साल बाद ही निकाल सकेंगे PF अकाउंट से पैसा, बदल गया ये वाला नियम
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget