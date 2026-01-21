'पुतिन-जिनपिंग की कब्जे वाली नीयत, ग्रीनलैंड को सिर्फ बचा सकता है US', दावोस पहुंचकर बोले ट्रंप

दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि यूरोप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है, हालांकि वे यूरोपीय देशों से प्यार करते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि नाटो अमेरिका को ग्रीनलैंड सौंप दे.

ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड को बर्फ का एक टुकड़ा बताया. उन्होंने ने कहा, "हम बस इतना ही मांग रहे हैं कि हमें ग्रीनलैंड मिल जाए, जिसमें स्वामित्व और मालिकाना हक भी शामिल हो. इसकी रक्षा के लिए स्वामित्व बहुत जरूरी है क्योंकि पट्टे पर रखकर इसकी रक्षा नहीं की जा सकती.'

ट्रंप ने कहा, 'कौन भला ऐसे लाइसेंस समझौते या पट्टे की रक्षा करना चाहेगा, जो समुद्र के बीचोंबीच बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा है. यहां जहां अगर युद्ध होता है तो अधिकांश कार्रवाई उसी बर्फ के टुकड़े पर होगी. मिसाइलें ठीक उसी बर्फ के टुकड़े के ऊपर से गुजरेंगी.'

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)