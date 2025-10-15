हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबॉलीवुड के रंग में रंगे अमेरिकी मेयर्स, इस ​हिट सॉन्ग पर जमकर थिरके, वायरल हुआ Video

बॉलीवुड के रंग में रंगे अमेरिकी मेयर्स, इस ​हिट सॉन्ग पर जमकर थिरके, वायरल हुआ Video

अमेरिकी शहर मॉरिसविले और कैरी के मेयर टीजे कैवले और हेरोल्ड वेनब्रेच ने उत्तरी कैरोलिना में दिवाली समारोह में बॉलीवुड गानों पर डांस कर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 15 Oct 2025 02:49 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में दीपावली का त्योहार जैसे-जैसे नजदीक आता है, पूरी दुनिया में लोग इसे बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाते हैं. विभिन्न देशों में लोग अलग-अलग तरीके से इस पर्व का आनंद लेते हैं. इसी उत्सव पर आधारित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अमेरिकी शहर मॉरिसविले के मेयर टीजे कैवले दिवाली के कार्यक्रम में सलमान खान के हिट गाने 'चुनरी चुनरी' पर नाचते दिखाई दे रहे हैं. यह कार्यक्रम उत्तरी कैरोलिना के भावना में आयोजित दिवाली समारोह का हिस्सा था. इस दौरान कैरी के मेयर हेरोल्ड वेनब्रेच और मॉरिसविले के मेयर टीजे कैवले ने मंच पर बॉलीवुड गानों पर डांस किया, जिसे देखने के बाद वहां मौजूद लोग रोमांचित हो गए.

मॉरिसविले के मेयर ने शेयर किया पोस्ट

मॉरिसविले के मेयर टीजे कैवले ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि, “दिवाली हमेशा से मेरे पसंदीदा आयोजनों में से एक रही है. कैरी और @townofmorrisvillenc के कर्मचारियों और अन्य निर्वाचित अधिकारियों के साथ मंच पर नाचकर मुझे बहुत मज़ा आया. मुझे यूथ लीडरशिप पुरस्कार विजेताओं, कलाकारों और कार्यक्रम में मौजूद परिवारों से मिलने का भी अवसर मिला. थोड़ी बारिश के बावजूद हमने बहुत अच्छा समय बिताया. अगले साल का इंतजार है.”

 
 
 
 
 
Instagram पर यह पोस्ट देखें
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desi Buzz RDU (@desibuzz.raleigh) द्वारा साझा की गई पोस्ट

इंस्टाग्राम पर @desibuzz.raleigh ने इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा कि, “इस साल का दिवाली कार्यक्रम वास्तव में एकजुटता और सांस्कृतिक गर्व का उत्सव था. शाम का मुख्य आकर्षण तब था जब मेयर हेरोल्ड वेनब्रेच और मेयर टीजे कैवले ने ताल हार्मोनी डांस ग्रुप के कलाकारों के साथ मिलकर भारतीय धुनों पर डांस किया. उनकी भागीदारी सिर्फ नृत्य नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक थी कि हमारे स्थानीय नेता विविधता को अपनाते हैं और उसका जश्न मनाते हैं. इस तरह के सहयोग ने उत्तरी कैरोलिना में भारतीय परंपराओं, संगीत और सामुदायिक भावना की खूबसूरती को उजागर किया. ऐसे मौके याद दिलाते हैं कि दिवाली की असली रौशनी तब चमकती है जब हम सीमाओं और पृष्ठभूमियों से परे एक समुदाय के रूप में इसे मनाते हैं.”

सोशल मीडिया यूजर्स ने दिया रिएक्शन

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने काफी प्रशंसा की. एक यूजर ने लिखा, “इसे देखकर खुशी के आंसू आ गए. महापौरों, अपने अनोखे अंदाज़ में प्यार फैलाने के लिए धन्यवाद.” वहीं दूसरे यूजर ने कहा, “हर साल की खास बात, मुझे यह बहुत पसंद आया.”

अब निशाने पर रहेगा लाहौर! भारतीय वायुसेना खरीदेगी 700 घातक मिसाइलें, कांप उठेगी पाकिस्तान की रूह

Published at : 15 Oct 2025 02:49 PM (IST)
VIRAL VIDEO Diwali 2025 TJ Cawley
