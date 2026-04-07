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बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद उनकी पार्टी अवामी लीग के नेताओं के खिलाफ कार्रवाइयां अभी तक जारी है. इसी क्रम में अवामी लीग की नेता और बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष शिरीन शर्मिन चौधरी को ढाका पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है. बांग्लादेश के अधिकारियों की ओर से मंगलवार (7 अप्रैल, 2026) को इस गिरफ्तारी की पुष्टि की जा चुकी है, हालांकि अभी तक शिरीन चौधरी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है.

ढाका के मेट्रोपोलिटन पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, शिरीन शर्मिन चौधरी को सोमवार (6 अप्रैल, 2026) की देर रात उनके धनमंडी स्थित आवास से हिरासत में लिया गया. ढाका पुलिस के डिटेक्टिव ब्रांच के एडिशनल कमिश्नर शफीकुल इस्लाम ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में पुष्टि करते हुए कहा कि हमने शिरीन शर्मिन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, उन्होंने इस गिरफ्तारी के कारणों या आधार के बार में कोई जानकारी साझा नहीं की है.

किस मामले में शिरीन शर्मिन चौधरी की हुई गिरफ्तारी?

बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष (स्पीकर) शिरीन शर्मिन चौधरी की आखिर गिरफ्तारी किस मामले में हुई है, यह अभी स्पष्ट नहीं है. जांच अधिकारियों ने यह पुष्टि नहीं की है कि क्या चौधरी की गिरफ्तारी किसी मौजूदा मामले में की गई है या यह हिरासत किसी व्यापक जांच का हिस्सा है.

शुरुआती जांच के मुताबिक, चौधरी को बांग्लादेश में जुलाई 2024 में हुए जनविद्रोह के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मामले में कानून कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है. ऐसा ही एक मामले में बांग्लादेश के रंगपुर में सोने के काम करने वाले मुस्लिम उद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके 27 अगरस्त, 2024 को दर्ज किए गए मुकदमे में शिरीन शर्मिन चौधरी के साथ-साथ देश के पूर्व वाणिज्यिक मंत्री टीपू मुंशी सहित 17 लोगों का नाम शामिल था.

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