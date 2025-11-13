दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'

दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी हुई है. दिल्ली में आतंकी धमाके के बाद इस्लामाबाद के कोर्ट परिसर में धमाका हुआ. इसे लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर गीदड़भभकी दी है. इस्लामाबाद में हुए हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने ली है, इसके बावजूद दोनों नेताओं की घड़ी की सुई भारत पर अटक गई है.

'दो मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए तैयार PAK'

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दिल्ली के आतंकी धमाके को लेकर कहा, "कल तक तो यह एक गैस सिलेंडर विस्फोट था. अब वे इसे विदेशी साजिश बताने की कोशिश कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान पर कभी भी आरोप लगा सकता है. एक बार फिर गीदड़भभकी देते हुए डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा, "पाकिस्तान दो मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए तैयार है. हम दो मोर्चों पर ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार हैं. अल्लाह ने राउंड वन में हमारी मदद की और वह राउंड दो में भी हमारी मदद करेंगे."

दिल्ली हमले के बाद क्यों बढ़ी पाकिस्तान की बैचेनी?

पाकिस्तान की पूर्वी सीमा भारत से लगती है तो वहीं पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान से लगी है, जिसे लेकर रक्षा मंत्री खोखली धमकी दे रहे हैं. हालांकि पाकिस्तान की ये बेचैनी जायज भी है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. वहीं दिल्ली धमाके के बाद भूटान से पीएम मोदी ने दुनिया को मैसेज दिया कि जो भी दोषी है, उसे छोड़ा नहीं जाएगा.

ऐसे में पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा तो लग चुका है कि भारत आगे क्या कर सकता है. ऑपरेशन सिंदूर से मिले जख्म पाकिस्तान अब तक भूल नहीं पाया है, ऐसे में इस बार अगर फिर इस घटना को पाकिस्तानी धरती से अंजाम दिया गया तो फिर उसकी खैर नहीं होगी. इस पूरे माहौल में पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर का वो खौफनाक मंजर जरूर याद आया होगा.

पाकिस्तान की अफगानिस्तान को गीदड़भभकी

अफगानिस्तान को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ख्वाजा आसिफ ने लिखा, "काबुल की सरकार पाकिस्तान में आतंकवाद को रोक सकते हैं, लेकिन इस युद्ध को इस्लामाबाद तक लाना अफगानिस्तान से एक संदेश है, जिसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान के पास पूरी ताकत है."

पाकिस्तान की तरफ से लगातार अफगानिस्तान को ये गीदड़भभकी दी जा रही है. पाकिस्तान लगातार आरोप लगा रहा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल हमारे ऊपर हमले करने के लिए किया जा रहा है.

हालांकि, टीटीपी ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर अपना लोकेशन पाकिस्तान सरकार को बता दिया था. वीडियो में एक टीटीपी सदस्य ने पाकिस्तानी सेना और सरकार को क्रूर बताया और दावा किया है कि उनमें मुजाहिदीन के खिलाफ युद्ध छेड़ने की क्षमता नहीं है. टीटीपी सदस्य ने वीडियो में पाकिस्तानी सेना और सरकार के पतन की भविष्यवाणी की है.

टीटीपी सदस्यों ने इस वीडियो में दावा किया है कि वे पाकिस्तान के पंजाब में मौजूद हैं. टीटीपी का यह बयान सीधे तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को चुनौती देता दिख रहा है.