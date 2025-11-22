दुबई एयर शो में एलसीए तेजस के क्रैश के बाद पाकिस्तानी वायुसेना के एक दिवंगत पायलट के भाई ने अपने देश के लोगों को आईना दिखाने का काम किया है. पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट विंग कमांडर नोमान अकरम के भाई सलमान ने भारतीय फाइटर जेट के क्रैश होने और विंग कमांडर नमंश स्याल की मौत का जश्न ना मनाने की भी अपील की है.

"उनके परिवार के लिए ये आसान नहीं"

सलमान ने अपने 'एक्स' अकाउंट पर विंग कमांडर नमंश स्याल के परिवार के प्रति संवेदनाएं जताई और कहा कि मुझे मालूम है कि उनके (भारतीय पायलट) के परिवार के लिए ये आसान नहीं होगा.

दुबई में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस के क्रैश के दौरान भी ऐसे वीडियो सामने आए थे, जिसमें पाकिस्तानी पत्रकार दुर्घटना का मजाक उड़ा रहे थे और खिलखिला कर हंस रहे थे. घटना के बाद पाकिस्तानी अकाउंट्स (जिसमें बोट अकाउंट भी शामिल थे), ने सोशल मीडिया पर भारतीय पायलट की मौत पर जश्न तक मनाने लगे थे.

ऐसे में सलमान ने कहा कि “विंग कमांडर नोमान अकरम शहीद के भाई के रूप में, “किसी के लिए भी यह आखिरी चीज होनी चाहिए कि किसी पेशेवर सैनिक की मृत्यु का जश्न मनाया जाए.”

शुक्रवार को दुबई एयर शो (16-21 नवंबर) के आखिरी दिन, भारतीय वायुसेना का स्वदेशी लड़ाकू विमान एलसीए-तेजस फ्लाइंग के दौरान क्रैश हो गया था. दुर्घटना में वायुसेना के फाइटर पायलट विंग कमांडर नमंश स्याल की मौत हो गई थी.

दुबई से भारत लाया गया पार्थिव शरीर

शनिवार को विंग कमांडर का पार्थिव शरीर दुबई से भारत लाया गया. इससे पहले, दुबई के अल मकतौम एयरबेस पर विंग कमांडर स्यान को यूएई सेना द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई. इस मौके पर भारतीय दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

विंग कमांडर स्याल, एलसीए तेजस की स्क्वाड्रन में तैनात थे और दुबई एयर शो के लिए खास चुना गया था. उनकी पत्नी भी वायुसेना की अधिकारी हैं.