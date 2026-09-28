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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वक्या आप हथियार खरीदेंगे? US राजदूत का दावा- जिनपिंग को ट्रंप ने दिया ऑफर

क्या आप हथियार खरीदेंगे? US राजदूत का दावा- जिनपिंग को ट्रंप ने दिया ऑफर

अमेरिका ने चीन को यूएस के हथियार खरीदने का प्रस्ताव दिया है. यह दावा चीन में अमेरिकी राजदूत डेविड परड्यू ने किया है. साथ ही कहा कि ट्रंप ने शी के सामने ताइवान को हथियारों की बिक्री को सही ठहराया.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 28 Sep 2026 11:17 PM (IST)
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चीन में अमेरिकी राजदूत डेविड परड्यू ने ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने रविवार को कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने ताइवान को हथियारों की प्रस्तावित बिक्री को सही ठहराया है.

उन्होंने इसे दुनिया भर में वॉशिंगटन की तरफ से की जाने वाली कई बिक्री में से एक बताया है, साथ ही इसे बेहद ही कम बताया है. इसके अलावा ट्रंप ने चीन को भी प्रस्ताव दिया है कि क्या वे अमेरिकी हथियार खरीदेंगे? डेविड परड्यू ने कहा है कि ट्रंप ने अपने उभरते हुए जियोपॉलिटिकल प्रतिद्वंदी को अमेरिका से हथियारों की बिक्री की संभावना पर बात की है.

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उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा अप्रत्याशित प्रस्ताव था, जिसे अगर पूरा किया जाता तो चीन और ताइवान के प्रति अमेरिका की पीढियां पुरानी नीति उलट जाती. संभावित रूप से अमेरिकी तकनीक किसी संभावित दुश्मन के हाथ लग सकती थी. 

प्रस्ताव कब दिया, इसकी पुष्टी नहीं हुई

फॉक्स न्यूज संडे पर शैनन ब्रीम से बात करते हुए परड्यू ने हालांकि ये नहीं बताया कि यह प्रस्ताव कब दिया गया था. ब्रीम ने पूछा है कि क्या अमेरिका चीनी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए ताइवान को हथियार देने से इनकार कर रहा है? इस पर परड्यू ने कहा कि ट्रंप ताइवान के मामले में उतने ही मजबूत हैं, जितना मैंने किसी को देखा है. उन्होंने उसे बहुत सारे हथियार बेचे हैं.

परड्यू ने यह भी कहा है कि ट्रंप और शी ताइवान को भविष्य में अमेरिकी हथियारों की बिक्री के बारे में बातचीत करते रहते हैं. ट्रंप अक्सर कहते हैं कि अरे हम दुनिया भर में दूसरे लोगों को हथियार बेचते हैं. उन्होंने असल में एक बार शी से पूछा कि वे कुछ अधिकार खरीदना चाहते हैं. अमेरिका अपने कानूनों के तहत ताइवान को अपनी रक्षा करने के साधन उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हैं. ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता ने देने के बावजूद, अमेरिका इस द्वीप का सबसे मजबूत अनौपचारिक समर्थक और हथियार देने वाला देश है. हालांकि, मई में हुई ट्रंप और शी की बैठक के दौरान चीन की मांग पर अमेरिका ने 14 अरब डॉलर के रिकॉर्ड तोड़ पैकेज की बिक्री रोक दी थी. ट्रंप ने ताइवान को हथियारों की बिक्री को चीन के साथ बातचीत में एक बहुत अच्छा दांव बताया है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 28 Sep 2026 11:05 PM (IST)
Tags :
America Taiwan CHINA
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