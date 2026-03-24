पश्चिमी एशिया में छिड़ी जंग का प्रभाव भारत की सियासत पर भी देखने को मिल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां लोकसभा के बाद आज राज्यसभा से मिडिल ईस्ट में बने तनाव को लेकर भारत का रुख साफ किया तो वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विदेश नीति को लेकर जमकर निशाना साधा.

पीएम मोदी पर साधा निशाना

पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, भारत की विदेश नीति अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी विदेश नीति बनकर रह गई है. अगर प्रधानमंत्री की छवि खराब होती है, तो हमारी विदेश नीति भी खतरे में पड़ जाती है.' इसकी जगहंसाई हो रही है. इसके अलावा राहुल गांधी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नियंत्रण है. कहा, 'डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी तरह पता है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं.'

कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी के संसद में पश्चिमी एशिया में युद्ध के चलते बने संकट और उसको लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा, 'उन्होंने कल संसद में एक बेतुका भाषण दिया. ऐसा लगता है कि वे भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनका कोई पद नहीं है.

'लोगों को भुगतना होगा खामियाजा'

राहुल गांधी ने कहा, 'प्रधानमंत्री के इन्हीं कारणों के चलते लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. यह तो बस शुरुआत है, जहां एलपीजी और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं. उनका दावा है कि स्थिति कोविड जैसी होगी, लेकिन वे भूल गए कि कोविड के दौरान कितने लोगों की मौत हुई और कितनी त्रासदी हुई.'



सर्वदलीय बैठक में नहीं होंगे शामिल

राहुल गांधी ने कल (25 मार्च) को होने वाली सर्वदलीय बैठक में मौजूद नहीं रहने की बात कही. राहुल गांधी ने कहा, वह केरल में चुनावी कार्यक्रम के चलते इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे.

#WATCH | Delhi | Congress MP and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "I would not be able to attend because I have a program in Kerala. All-party meeting should take place, but a structural blunder has been made... And this cannot be fixed, especially the Prime Minister cannot. He… https://t.co/gAIBnSG77B pic.twitter.com/NuXDdpMuIN — ANI (@ANI) March 24, 2026

राहुल गांधी ने लगाए ये आरोप

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर ‘कमजोर’ होने का आरोप फिर लगाया और कहा कि वह वही करेंगे जो अमेरिका और इजरायल कहेंगे. उन्होंने कहा, ‘आपने (प्रधानमंत्री) ढांचागत गलती की है. आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है.’ नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राहुल गांधी इसे ठीक नहीं कर सकते. कांग्रेस नेता ने दावा किया, ‘जो अमेरिका और इजराइल कहेंगे, वो प्रधानमंत्री करेंगे. वह हिंदुस्तान और किसानों के लिए काम नहीं करेंगे.’

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