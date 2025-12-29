कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ 'त्वरित सीमा बैठक' का रखा प्रस्ताव, फिर क्रेडिट ले गए ट्रंप

कंबोडिया और थाईलैंड में कई दिनों तक चली झड़प के बाद एक बार फिर से सुलह हो गई है. इस बीच कंबोडिया ने थाईलैंड को 'त्वरित सीमा बैठक' का प्रस्ताव भेजा है. वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से क्रेडिट लेते नजर आ रहे हैं. ट्रंप ने अमेरिका की तुलना संयुक्त राष्ट्र से कर दी.

कंबोडिया में सीमा मामले के राज्य सचिवालय ने सोमवार (29 दिसंबर, 2025) को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की. इसके मुताबिक, कंबोडिया ने थाईलैंड को एक कूटनीतिक नोट भेजा है, जिसमें जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में कंबोडिया के सिएम रीप प्रांत में जमीन सीमांकन पर कंबोडिया-थाईलैंड संयुक्त आयोग की मीटिंग करने का प्रस्ताव है.

कंबोडिया ने इस बैठक का प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि दोनों देशों की सीमा पर शांति सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त सर्वे और सीमांकन का काम फिर से कैसे शुरू किया जाए, इस पर चर्चा हो सके. हालांकि, थाईलैंड की ओर से इस पर किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई है.

दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शुरू हुई लड़ाई कुछ समय के लिए रुक जाएगी और वे हमारे हाल ही में हुए वास्तविक समझौते के अनुसार शांति से रहने लगेंगे. मैं दोनों महान नेताओं को इस तेजी से और बहुत सही नतीजे पर पहुंचने के लिए उनकी काबिलियत के लिए बधाई देना चाहता हूं. यह तेज और निर्णायक था, जैसा कि इन सभी स्थितियों में होना चाहिए.'

यूएन से यूएस की तुलना करते हुए ट्रंप ने आगे लिखा, 'अमेरिका, हमेशा की तरह, मदद करने में गर्व महसूस कर रहा था. पिछले ग्यारह महीनों में, आठ महीनों में मैंने जितने भी युद्ध और झगड़े सुलझाए और रोके हैं, शायद अमेरिका असली संयुक्त राष्ट्र बन गया है, जिसने उनमें से किसी में भी बहुत कम मदद या मदद नहीं की है, जिसमें रूस और यूक्रेन के बीच अभी चल रही तबाही भी शामिल है. संयुक्त राष्ट्र को विश्व शांति में सक्रिय और शामिल होना शुरू कर देना चाहिए.'

