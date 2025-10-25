इस देश में गिरफ्तार हुए 3 चीनी नागरिक, अवैध तरीके से यूरेनियम खरीदने की कर रहे थे कोशिश

जॉर्जिया की राजधानी त्बिलिसी में सुरक्षा बलों ने तीन चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वे 2 किलोग्राम (लगभग 4.4 पाउंड) यूरेनियम अवैध रूप से खरीदने की कोशिश कर रहे थे. देश की स्टेट सिक्योरिटी सर्विस (SSG) ने शनिवार को इस गिरफ्तारी की जानकारी दी और ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया.

यूरेनियम ले जाने की योजना

सुरक्षा सेवा के अनुसार, आरोपी नाभिकीय सामग्री को रूस होते हुए चीन तक ले जाने की योजना बना रहे थे. इसके लिए अपराधी समूह ने $400,000 (लगभग 3.44 लाख यूरो) का भुगतान करने की योजना बनाई थी. जॉर्जिया में पहले से ही मौजूद एक चीनी नागरिक, जो जॉर्जियाई वीज़ा नियमों का उल्लंघन कर रहा था, ने देश में यूरेनियम खोजने के लिए विशेषज्ञों की टीम को बुलाया.

चीन से चल रही थी योजना

अन्य अपराधी समूह के सदस्य चीन से इस ऑपरेशन का समन्वय कर रहे थे. गिरफ्तार अपराधियों को अवैध लेन-देन की शर्तों पर बातचीत करते हुए पकड़ा गया, सुरक्षा सेवा ने बताया. सुरक्षा एजेंसी ने गिरफ्तारी की सटीक तिथि या आरोपियों की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की है. ऑपरेशन का वीडियो जारी कर यह दिखाया गया कि कैसे गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया.

2019 में भी हुई थी गिरफ्तारी

साल 2019 में जॉर्जिया की सुरक्षा एजेंसियों ने दो लोगों को हिरासत में लिया था. उन पर आरोप था कि वे 2.8 मिलियन डॉलर (करीब 23 करोड़ रुपये) मूल्य का यूरेनियम-238 संभालने और बेचने की कोशिश कर रहे थे.

2016 में 121 लोग पकड़े गए

वहीं 2016 में, जॉर्जियाई अधिकारियों ने 121 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें जॉर्जिया और आर्मेनिया के नागरिक शामिल थे. यह कार्रवाई एक ही महीने में दो गुप्त अभियानों के दौरान की गई थी. इन लोगों पर लगभग 203 मिलियन डॉलर (करीब 1,700 करोड़ रुपये) मूल्य के यूरेनियम-238 और यूरेनियम-235 बेचने की कोशिश का आरोप लगा था.

सोवियत संघ के विघटन के बाद परमाणु सुरक्षा बनी बड़ी चिंता

1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद उसके सदस्य देशों में शामिल जॉर्जिया के लिए परमाणु सामग्री की सुरक्षा एक बड़ी चिंता बन गई . सोवियत काल की अनुसंधान संस्थाओं के बंद होने के बाद देश में बची हुई न्यूक्लियर सामग्री की सुरक्षा कमजोर पड़ गई, जिससे जॉर्जिया तस्करों के लिए आसान निशाना बन गया.