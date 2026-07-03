हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजापान की PM सानाए ताकाइची ने भारत से दिया ऐसा मैसेज, चीन को लग गई आग, कहा - 'यह एजेंडा...'

जापान की PM सानाए ताकाइची ने भारत से दिया ऐसा मैसेज, चीन को लग गई आग, कहा - 'यह एजेंडा...'

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की यह प्रतिक्रिया जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के उस बयान पर आई, जिसमें ताकाइची ने भारत यात्रा के दौरान कई बार फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक की अपील की थी.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 03 Jul 2026 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

भारत यात्रा पर आईं जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के 'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक'वाले बयान पर चीन भड़क गया. ड्रैगन ने जापानी पीएम के बयान की कड़ी आलोचना की है. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने गुरुवार (2 जुलाई) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिखने में यह एजेंडा आजादी की बात करता है लेकिन हकीकत में यह बंटवारे और टकराव को बढ़ावा देता है. 

उन्होंने ताकाइची पर निशाना साधते हुए कहा, 'यह मीठी-मीठी बातों से भरी योजना क्षेत्रीय देशों की शांति, विकास और सहयोग की साझा उम्मीदों के खिलाफ हैं. इसे कभी भी वास्तविक मान्यता नहीं मिलेगी. गुओ जियाकुन ने यह भी कहा कि यह नीति उस शांति, विकास और सहयोग के खिलाफ है, जिसकी इस क्षेत्र के सभी देश इच्छा रखते हैं.

क्या बोले चीनी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता?

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को अशांति के बजाय स्थिरता की जरूरत है और विभाजन के बजाय सहयोग को महत्व दिया जाना चाहिए. यह क्षेत्रीय देशों की साझा जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा, क्षेत्रीय देशों के लिए यह पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि वह अपना विजन साफ रखें और भरोसा बढ़ाएं.

जापान की पीएम के किस बयान पर भड़का चीन?

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की यह प्रतिक्रिया जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के उस बयान पर आई, जिसमें ताकाइची ने भारत यात्रा के दौरान कई बार फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक की अपील की थी. उन्होंने इस इलाके में नियमों के तहत व्यवस्था और साझा समृद्धि को प्राथमिकता बताया और किसी एक देश के प्रभुत्व को रोकने की वकालत की थी. बता दे कि ताकाइची का चीन के खिलाफ सख्त रुख रहा है, वह ताइवान समर्थक मानी जाती हैं. यही वजह है कि चीन जापानी पीएम की विदेश नीति पर सवाल उठाता रहता है.

भारत न हो नाराज, फूंक-फूंक कर कदम बढ़ा रहा चीन, Teesta Project पर खुलकर बोला- 'बांग्लादेश के कहने पर...'

पूर्वी और दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर जताई चिंता

जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने गुरुवार (2 जुलाई) को पूर्वी और दक्षिण चीन सागर की स्थिति को लेकर भी गहरी चिंता जताई. नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद कहा कि वे ऐसे किसी भी एकतरफा कदम का कड़ा विरोध करते हैं, जो समुद्री और हवाई आवाजाही की सुरक्षा और आजादी को खतरे में डालता हो या फिर ताकत या दबाव के जरिए मौजूदा स्थिति बदलने की कोशिश करता हो.

शांति समझौता करने PAK पहुंचे अराघची और गालिबाफ को मारना चाहता था इजरायल! हत्या की साजिश का खुलासा

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
Read More
Published at : 03 Jul 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Japan Indo-Pacific Japan   CHINA Sanae Takaichi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जापान की PM सानाए ताकाइची ने भारत से दिया ऐसा मैसेज, चीन को लग गई आग, कहा - 'यह एजेंडा...'
जापान की PM सानाए ताकाइची ने भारत से दिया ऐसा मैसेज, चीन को लग गई आग, कहा - 'यह एजेंडा...'
विश्व
'रोने दो, पानी मत छोड़ो...' IWT पर भारत के साथ खड़ा हुआ अफगानिस्तान, पाकिस्तान की जमकर की बेइज्जती
'रोने दो, पानी मत छोड़ो...' IWT पर भारत के साथ खड़ा हुआ अफगानिस्तान, पाकिस्तान की जमकर की बेइज्जती
विश्व
पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के ताबूत पर क्यों रखा गया खास लाल झंडा, क्या है इसके पीछे का मतलब?
अयातुल्लाह खामेनेई के ताबूत पर क्यों रखा गया खास लाल झंडा, क्या है इसके पीछे का मतलब?
विश्व
ईरान पहुंचीं महबूबा मुफ्ती, तेहरान में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अयातुल्लाह खामेनेई को दी श्रद्धांजलि
ईरान पहुंचीं महबूबा मुफ्ती, तेहरान में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अयातुल्लाह खामेनेई को दी श्रद्धांजलि
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Monsoon Disaster | Cloudburst in Kashmir: बादल फटा, आफत गिरी! कुपवाड़ा से अनंतनाग तक तबाही का मंजर!
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: अग्नि परीक्षा से क्यों भाग रहे हैं ट्रस्ट के पदाधिकारी?
Akhilesh | UP Election 2027: PDA या हिंदुत्व? 2027 के महासंग्राम में अखिलेश यादव की नई सियासी बिसात!
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया के 'खूनी दिमाग' का पॉलीग्राफ टेस्ट खोलेगा राज?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान पहुंचीं महबूबा मुफ्ती, तेहरान में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अयातुल्लाह खामेनेई को दी श्रद्धांजलि
ईरान पहुंचीं महबूबा मुफ्ती, तेहरान में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अयातुल्लाह खामेनेई को दी श्रद्धांजलि
बिहार
प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से होंगे जन सुराज के प्रत्याशी, पार्टी बोली- 'BJP को हराना है तो…'
प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से होंगे जन सुराज के प्रत्याशी, पार्टी बोली- 'BJP को हराना है तो…'
न्यूज़
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
क्रिकेट
Women’s T20 World Cup में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे, देखें पूरी लिस्ट
Women’s T20 World Cup में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे, देखें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
Alpha First Review: आलिया भट्ट की स्पाई एक्शन थ्रिलर 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जान लें कैसी है ये फिल्म?
आलिया भट्ट की 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जानें कैसी है ये फिल्म?
इंडिया
Explained: ये मजाक नहीं है... दिल्ली की 41 डिग्री सेल्सियस में 53 डिग्री गर्मी की वजह पाकिस्तान! साइंस का बड़ा खुलासा क्या?
ये मजाक नहीं... दिल्ली की 41 डिग्री में 53 डिग्री गर्मी की वजह PAK! साइंस का बड़ा खुलासा क्या?
ऑटो
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस पर सड़क धंसने से हो जाए हादसा तो कैसे मिलेगा मुआवजा? जानें नियम
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस पर सड़क धंसने से हो जाए हादसा तो कैसे मिलेगा मुआवजा? जानें नियम
लाइफस्टाइल
Birth Rate Decline: टूट गया 50 साल का रिकॉर्ड! जन्म लेने वाले बच्चों से ज्यादा हो रही मौतें, आंकड़े हैरान करने वाले
टूट गया 50 साल का रिकॉर्ड! जन्म लेने वाले बच्चों से ज्यादा हो रही मौतें, आंकड़े हैरान करने वाले
ABP NEWS
Viral Video: धर्मपुरी महाराज की परिक्रमा का वीडियो हुआ वायरल
Viral Video: धर्मपुरी महाराज की परिक्रमा का वीडियो हुआ वायरल
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
Embed widget