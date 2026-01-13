'मैं जो चाहूं, वो करूं!' ट्रंप के फैसलों पर भड़का चीन, AI वीडियो जारी कर उड़ाया भयंकर मजाक

China State Media Made Fun of Trump: डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही उनकी नीतियां लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. ट्रंप ने एक के बाद एक कई देशों पर टैरिफ लगाए हैं और सख्त फैसले लिए हैं. हाल ही में ट्रंप के आदेश के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को राजधानी काराकास से पकड़े जाने की खबर भी सामने आई थी.

अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला की सरकार अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनती जा रही थी और वहां से अमेरिका के खिलाफ साजिशें रची जा रही थीं. ट्रंप का आरोप है कि वेनेजुएला अमेरिका में कोकीन और फेंटेनाइल जैसी खतरनाक ड्रग्स की तस्करी का बड़ा रास्ता बन चुका है. उनका कहना है कि इस समस्या को खत्म करने के लिए मादुरो को सत्ता से हटाना जरूरी है. ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया है कि मादुरो की नीतियों की वजह से लाखों वेनेजुएलाई लोगों को अपना देश छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा. उन्होंने दावा किया कि वेनेजुएला से जेलों और मानसिक अस्पतालों से अपराधियों को अमेरिका भेजा गया. इसके अलावा ट्रंप कई बार ग्रीनलैंड पर अमेरिका के अधिकार की बात भी कर चुके हैं.

चीन के सरकारी मीडिया ने उड़ाया मजाक

इन तमाम घटनाओं के बीच चीन के सरकारी मीडिया ने ट्रंप की नीतियों और फैसलों पर तंज कसा है. चीन के सरकारी मीडिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें ट्रंप के फैसलों का मजाक उड़ाया गया है. वीडियो के साथ लिखा गया है, 'मैं जो चाहता हूं, वही करता हूं.' इस वीडियो में ग्रीनलैंड का मुद्दा भी उठाया गया है और अंतरराष्ट्रीय कानून का भी व्यंग्यात्मक अंदाज में मजाक बनाया गया है. चीन के इस वीडियो को ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति और एकतरफा फैसलों पर कटाक्ष के तौर पर देखा जा रहा है.

ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने कही ये बात

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस और चीन को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने से रोकने के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड अपने नियंत्रण में लेना होगा. ट्रंप ने कहा कि किसी भी देश को अपनी चीजो का मालिक होना चाहिए, सिर्फ़ किराए पर लेकर काम नहीं चलता. उनके मुताबिक अगर ग्रीनलैंड अमेरिका का होगा, तभी उसकी सही तरीके से सुरक्षा की जा सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका यह काम या तो आसान तरीके से करेगा या फिर कठिन तरीके से.