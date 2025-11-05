जिनपिंग-ट्रंप की मुलाकात का बड़ा असर, चीन ने अमेरिकी सामान पर से घटाया 24 प्रतिशत टैरिफ

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़ा फैसला किया है. उन्होंने अमेरिकी सामान पर से 24 प्रतिशत टैरिफ घटा दिया है. जिनपिंग ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी. ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग के बाद दोनों देशों के बीच चल रहे मतभेद सुलझते नजर आ रहे हैं. जिनपिंग ने मुलाकात के तुरंत बाद ऐलान किया था कि चीन, फिर से अमेरिकी सोयाबीन की खरीद शुरू करेगा.

'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अमेरिकी सामान पर से एक साल के लिए 24 प्रतिशत टैरिफ घटा दिया है, लेकिन 10 प्रतिशत टैरिफ अभी भी बरकरार रहेगा. चीन 10 नवंबर से अमेरिका के कुछ कृषि उत्पादों पर से 15 प्रतिशत टैरिफ भी कम करेगा. बीजिंग का यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद आया है. अमेरिका और चीन के बीच लंबे वक्त से मतभेद चल रहे थे. हालांकि अब दोनों देशों के रिश्तों में नरमी की उम्मीद की जा रही है.

चीन और अमेरिका के बीच लंबी चली टैरिफ वॉर

जिनपिंग और ट्रंप दक्षिण कोरियार के बुसान शहर में मिले थे. ट्रंप ने इस मुलाकात के तुरंत बाद चीन पर से 10 प्रतिशत टैरिफ घटा दिया था. उन्होंने चीन पर लगे 57 प्रतिशत टैरिफ को 47 प्रतिशत कर दिया था. टैरिफ वॉर की वजह से चीन ने अमेरिकी सोयाबीन की खरीद बंद कर दी थी, जिससे उसके किसानों को नुकसान हो रहा था, लेकिन फिर चीन ने सोयाबीन की खरीद को फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी.

ट्रंप ने भारत के प्रति भी अपनाया नरम रवैया

अमेरिका ने चीन के साथ-साथ भारत पर भी 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था. ट्रंप भारत के रूस से तेल खरीदने की वजह से नाराज चल रहे हैं. उन्होंने इसी वजह से टैरिफ लगाया. हालांकि अब वे भारत के प्रति भी नरम रुख अपनाते नजर आए हैं. उन्होंने भारत के साथ ट्रेड डील की घोषणा की थी.