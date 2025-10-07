चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है. उसने पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट J-20 का अपग्रेडेड वर्जन J-20A पेश किया है. इसे चीन का घातक 'माइटी ड्रैगन' भी कहा जा रहा है. यह चीन की एयर फोर्स की ताकत को और ज्यादा बढ़ा देगा. यह अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे फाइटर जेट्स से काफी अलग है. चीन ने इस फाइटर जेट को लंबे मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार किया है.

चीन ने अपने J-20A फाइटर जेट में दो Shenyang WS-15 आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन इंजन लगाए हैं, ये दोनों काफी पावरफुल हैं. ये अमेरिका के F-22 और F-35 के इंजन से ज्यादा ताकतवर हैं. चीन ने अपने J-20 को अपग्रेड करके J-20A को तैयार किया है. यह ईंधन की बचत के साथ-साथ लंबी दूरी के मिशन को बिना किसी दिक्कत के अंजाम दे सकता है. यह रडार से भी बचने में सक्षम है. इसका फ्रंट प्रोफाइल रडार क्रॉस-सेक्शन वाला है, जिसकी वजह से इसे सामने से पकड़ना बेहद मुश्किल है.

किस तरह के हथियार साथ रख सकता है J-20A

'नेशनल सिक्योरिटी जनरल' की रिपोर्ट के मुताबिक J-20A के पास भारी मात्रा में हथियार रखने की क्षमता है. अहम बात यह है कि J-20A फाइटर जेट अलग-अलग तरह की मिसाइलें भी साथ लेकर मार कर सकता है. इसमें लंबी दूरी की एयर-टू-एयर मिसाइलें जैसे PL-15 और PL-21 रखी जा सकती हैं. J-20A की साइड बे में कम रेंज की मिसाइलें रख सकते हैं. यह बे बंद रहते हुए भी फायर करने में सक्षम है.

एयर-रिफ्यूलिंग का भी है विकल्प

J-20A लगभग 12,000 किलोग्राम ईंधन क्षमता के साथ आता है. इसकी कॉम्बैट रेंज करीब 2,000 किलोमीटर है. यह एयर-टू-एयर और स्ट्राइक मिशन दोनों में सक्षम है. खास बात यह भी है कि J-20A की एयर-रिफ्यूलिंग की जा सकती है. लिहाजा यह और ज्यादा देर तक युद्ध लड़ सकता है. इसमें और भी कई एडवांस फीचर्स हैं, जो कि इसे अमेरिका के F-22 और F-35 के मुकाबले ज्यादा ताकतवर बनाते हैं.