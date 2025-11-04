ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब

चीन ने मंगलवार (4 नवंबर 2025) को ईसाइयों के कथित उत्पीड़न को लेकर नाइजीरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का विरोध किया. चीन ने नाइजीरियाई सरकार को देश के लोगों को राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप विकास पथ पर आगे ले जाने का समर्थन किया.

ट्रंप ने दी नाइजीरिया को कार्रवाई की धमकी

ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि यदि नाइजीरियाई सरकार ईसाइयों की हत्या की अनुमति देती रही तो अमेरिका उस पश्चिमी अफ्रीकी देश को दी जाने वाली सभी सहायता तत्काल रोक देगा और इस्लामी आतंकवादियों का सफाया करने के लिए सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है.

ट्रंप की धमकी से संबंध में पूछे जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, "नाइजीरियाई विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका के दावे नाइजीरिया की वर्तमान वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं. सरकार आतंकवाद से लड़ने, अंतर-धार्मिक सद्भाव को मजबूत करने और अपने सभी लोगों के जीवन और अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है.

चीन ने अमेरिका का किया विरोध

माओ निंग ने कहा कि एक व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में चीन नाइजीरियाई सरकार को उसके लोगों को राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप विकास पथ पर ले जाने का दृढ़तापूर्वक समर्थन करता है. उन्होंने कहा, ‘‘चीन किसी भी देश की ओर से धर्म या मानवाधिकारों के बहाने दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोध करता है और प्रतिबंधों और बल प्रयोग की धमकियों के मनमाने इस्तेमाल का विरोध करता है.’’

नौकाओं पर करीब 12 अमेरिकी हमलों के बाद वेनेजुएला की ओर से मिसाइलों और ड्रोनों की मांग करने संबंधी खबरों के बारे में पूछे जाने पर माओ ने कहा कि चीन मादक पदार्थ तस्करों से लड़ने के नाम पर बल प्रयोग का विरोध करता है. माओ ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि अमेरिका द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कानूनी ढांचे के भीतर सामान्य कानून प्रवर्तन और न्यायिक गतिविधियों को अंजाम देगा.’’ हालांकि, उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि क्या चीन वेनेजुएला की सैन्य साजो-सामान से मदद करेगा या नहीं.