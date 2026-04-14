हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वयूएस-ईरान की बातचीत बिगड़ने के बाद चीन ने दिया फॉर्मूला, कहा- इससे आएगी मिडिल ईस्ट में शांति

यूएस-ईरान की बातचीत बिगड़ने के बाद चीन ने दिया फॉर्मूला, कहा- इससे आएगी मिडिल ईस्ट में शांति

Iran US War: शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की मानें तो शी जिनपिंग ने शांति को बढ़ावा देने और बातचीत की अपील करने के चीन के सैद्धांतिक रुख पर जोर दिया. वह इस रचनात्मक भूमिका को निभाना जारी रखेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 14 Apr 2026 08:53 PM (IST)
Preferred Sources

China Four Point Praposal: चीन ने मंगलवार को मिडिल ईस्ट में शांति के लिए चार सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है. इसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से की टिप्पणी शेयर की है. शी ने आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन के साथ हुई बैठक में प्रस्ताव रखा था. यह घटनाक्रम पहले दौर की विफल बातचीत के बाद सामने आया है. चीनी मीडिया के मुताबिक, शी ने कहा कि चीन इस इलाके में शांति वार्ता को आगे बढ़ाने में रचनात्मक भूमिका निभाना जारी रखेगा. 

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की मानें तो शी जिनपिंग ने शांति को बढ़ावा देने और बातचीत की अपील करने के चीन के सैद्धांतिक रुख पर जोर दिया. वह इस रचनात्मक भूमिका को निभाना जारी रखेगा. एक्स पर पोस्ट करते हुए माओ ने कहा कि यह प्रस्ताव शांति सह अस्तित्व, संप्रभुता, इंटरनेशनल कानून जैसे सिद्धांतो पर केंद्रित है. शी जिनपिंग ने कहा कि मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के चार प्रस्ताव रखे. पहला बिंदु खाड़ी देशों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के महत्व पर जोर देता है.

चीन ने अपने चार सूत्रीय प्रस्ताव में किन बातों का जिक्र किया है 

  • चीन ने कहा कि मिडिल ईस्ट में ऐसे करीबी पड़ोसी है, जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते. खाड़ी देशों को उनके संबंधों को बेहतर बनाने में सहायता देना, मध्यपूर्व और खाड़ी इलाके के लिए एक साझा, व्यापाक, सहयोगात्मक और सुरक्षा ढांचा बनाने की दिशा में काम करने के लिए बेहद जरूरी है. इसके अलावा चीन की तरफ से संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान का आह्वान करता है. संप्रभुता सभी देशों के लिए विशेष रूप से विकासशील देशों के अस्तित्व और समृद्धि के लिए आधार का काम करती है. इसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए. 

  • इसके अलावा चीन की तरफ से कहा गया है कि इंटरनेशनल कानून के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध रहें. इंटरनेशनल प्रणाली, इंटरनेशनल कानून, इंटरनेशनल व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा समर्थित इंटरनेशनल रिश्तों को कंट्रोल करने वाले बुनियादी मानदंडों को द्दढ़ता से बनाए रखना महत्वपूर्ण है.
     
  • चीन की तरफ से कहा गया कि संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का पूरी गंभीरता के साथ सम्मान किया जाना चाहिए. उनके कर्मचारियों, सुविधाओं और संसाधनों की सुरक्षा का पूरी मुस्तैदी से सुनिश्चित किया जाना चाहिए. सुरक्षा विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त है. विकास सुरक्षा की रक्षा का काम करता है. सभी पक्षों को खाड़ी देशों के विकास के लिए अनुकूल महौल बनाने और उसमें सकारात्मक ऊर्जा लाने की दिशा में काम करना चाहिए. इसके अलावा कहा है कि चीन खाड़ी देशों के साथ आधुनिकीकरण से मिलने वाले अवसरों को साझा करने और क्षेत्रीय विकास और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने को तत्पर है. 

यह भी पढ़ें: नोएडा की सड़कों पर मजदूरों से लेकर हाउस हेल्प तक... प्रोटेस्ट के लिए जिम्मेदार ट्रंप, क्या है असली कहानी?

Published at : 14 Apr 2026 08:50 PM (IST)
Tags :
CHINA WORLD NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
यूएस-ईरान की बातचीत बिगड़ने के बाद चीन ने दिया फॉर्मूला, कहा- इससे आएगी मिडिल ईस्ट में शांति
यूएस-ईरान की बातचीत बिगड़ने के बाद चीन ने दिया फॉर्मूला, कहा- इससे आएगी मिडिल ईस्ट में शांति
विश्व
पाकिस्तान की वो ‘डील’, जिससे न चाहते हुए भी ईरान वॉर में इस्लामाबाद कूदने को हो जाएगा मजबूर
पाकिस्तान की वो ‘डील’, जिससे न चाहते हुए भी ईरान वॉर में इस्लामाबाद कूदने को हो जाएगा मजबूर
विश्व
US Iran War News Live: 'ईरान में शासन बदले बिना मिशन पूरा नहीं...', मोसाद चीफ का बड़ा बयान
Live: 'ईरान में शासन बदले बिना मिशन पूरा नहीं...', मोसाद चीफ का बड़ा बयान
विश्व
Explained: होर्मुज पर ईरान और ट्रंप के डबल ब्लॉकेड ने बढ़ाई मुसीबत, भारत के ऊपर कितना बड़ा असर?
होर्मुज पर ईरान और ट्रंप के डबल ब्लॉकेड ने बढ़ाई मुसीबत, भारत के ऊपर कितना बड़ा असर?
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
नीतीश कुमार के हटते ही ये क्या! एक्शन में अनंत सिंह, अब सम्राट चौधरी से करेंगे बात, जानिए मामला
नीतीश कुमार के हटते ही ये क्या! एक्शन में आए अनंत सिंह, अब सम्राट चौधरी से करेंगे बात
विश्व
पाकिस्तान की वो ‘डील’, जिससे न चाहते हुए भी ईरान वॉर में इस्लामाबाद कूदने को हो जाएगा मजबूर
पाकिस्तान की वो ‘डील’, जिससे न चाहते हुए भी ईरान वॉर में इस्लामाबाद कूदने को हो जाएगा मजबूर
विश्व
7 साल से लापता, 10 हजार डॉलर का ईनाम… कौन है इंडियन स्टूडेंट मायूषि भगत, जिसकी FBI को है तलाश
7 साल से लापता, 10 हजार डॉलर का ईनाम… कौन है इंडियन स्टूडेंट मायूषि भगत, जिसकी FBI को है तलाश
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: सक्ती जिले में पावर प्लांट में भीषण हादसा, बॉयलर फटने से 10 लोगों की मौत, मचा हड़कंप
छत्तीसगढ़: सक्ती जिले में पावर प्लांट में भीषण हादसा, बॉयलर फटने से 10 लोगों की मौत, मचा हड़कंप
टेलीविजन
दिव्यांका त्रिपाठी की गोदभराई में पैसे का बैग लेकर भागे विवेक दहिया, जमाई को रोते देख सासू मां ने लगाया गले, देखें Inside Video
दिव्यांका की गोदभराई में पैसे का बैग लेकर भागे विवेक, जमाई को रोते देख सासू मां ने लगाया गले
आईपीएल 2026
SRH पर मंडराया संकट, IPL 2026 से बाहर हुआ टीम का खूंखार खिलाड़ी, जानें किसने किया रिप्लेस
SRH पर मंडराया संकट, IPL 2026 से बाहर हुआ टीम का खूंखार खिलाड़ी, जानें किसने किया रिप्लेस
इंडिया
लोकसभा में अब होंगे 850 सांसद, केंद्र सरकार ने तैयार किया प्लान, महिला आरक्षण बिल में होगा ये प्रावधान
लोकसभा में अब होंगे 850 सांसद, केंद्र सरकार ने तैयार किया प्लान, महिला आरक्षण बिल में होगा ये प्रावधान
Home Tips
Kitchen Safety Tips: चॉपिंग बोर्ड खिसकने से कट सकता है हाथ! क्या आपने ट्राई किया यह वायरल हैक?
चॉपिंग बोर्ड खिसकने से कट सकता है हाथ! क्या आपने ट्राई किया यह वायरल हैक?
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget