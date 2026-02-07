हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जिन PL15 मिसाइलों को दागा, वो हो गईं फुस, अब चीन ने चुपचाप शुरू की पड़ताल

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जिन PL15 मिसाइलों को दागा, वो हो गईं फुस, अब चीन ने चुपचाप शुरू की पड़ताल

Operation Sindoor: PL-15E चीनी मिसाइल है, जिसे PAF इस्तेमाल करती है. ये लंबी दूरी की एयर-टू-एयर मिसाइल PL-15 का एक्सपोर्ट वर्जन है. इसकी रेंज 145 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 07 Feb 2026 06:56 PM (IST)
Preferred Sources

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जिन चीनी मिसाइलों की बदौलत भारत को गीदड़भभकी दी थी, उनकी असलियत उस समय सामने आई, जब लाहौर से पंजाब की ओर दागी गईं PL-15E मिसाइलों का मलबा मिला. चीन जिन्हें अपनी सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइलें बताता है, वो दागे जाने के बाद विस्फोट भी नहीं हुईं. उनका मलबा मिलने के बाद ड्रैगन को डर सता रहा है कि कहीं इसका असर डिफेंस मार्केट पर न पड़ जाए और उसकी मिसाइलों को कोई दूसरा ग्राहक ही न मिले. इसको देखते हुए उसने चुपचाप PL-15E मिसाइलों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. 

चीन ने PL-15E मिसाइलों के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक टेक्निकल जांच शुरू कर दी है. मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमले में भारतीय सुरक्षाबलों ने कई चीन में बनी PL-15E एयर टू एयर मिसाइल बरामद की थी. यह सही हालत में खेतों में से बरामद की गई थीं. इंटेलिजेंस असेसमेंट में पता चला कि ये पाकिस्तान एयर फोर्स (PAF) की ओर से दागे गए एडवांस्ड हथियार हैं. ये भी सामने आया है कि प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म में खराबी के चलते ये मिसाइलें अपने टारगेट तक भी नहीं पहुंच पाईं. 

 PL-15 मिसाइलों ने बढ़ाई चीन की टेंशन!

इन सलामत मिसाइलों की रिकवरी ने चाइना एयरबोर्न मिसाइल एकेडमी की चिंताएं बढ़ा दी हैं. यह सभी हथियार P-15 सीरीज के हथियार हैं. defence.in वेबसाइट के मुताबिक, CAMA की टेक्निकल टीमों को युद्ध के तुरंत बाद पाकिस्तान भेजा गया. इसमें 240 बचे हुए PL-15E मिसाइलों के स्टॉक ऑडिट किया. चीन ने पाकिस्तान को ये हथियार 2021 में हुई एक बड़ी डिफेंस डील के बाद भेजे थे. 

इस मामले में जांच का पूरा फोकस मिसाइलों के टर्मिनल फेज एक्सप्लोसिव पर रखा गया. आखिर मिसाइलें विस्फोट क्यों नहीं कर सकीं? एक मिसाइल के सीरियल नंबर से पता चला है कि 2015 के आसपास इसे बनाया गया था. इसमें कुछ पुराने प्रोडक्शन बैच के हथियार थे.

कितनी खतरनाक है चीन की PL-15E मिसाइलें?

यह चीनी मिसाइल है. जो लंबी दूरी की एयर-टू-एयर मिसाइल PL-15 का एक्सपोर्ट वर्जन है. इसकी रेंज 145 किमी के आसपास मानी जाती है. जो खराबी निकल कर आई है, उसमें मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम और फ्यूजिंग सिस्टम शामिल है. बरामद मिसाइलें होशियारपुर के खेत में पाए गए हैं. 

ऑपरेशन सिंदूर में अपनी खामियों को छिपाने के लिए पाकिस्तान ने दावा किया था कि PL-15E मिसाइलों ने राफेल और सुखोई समेत भारतीय वायुसेना के जेट विमानों को मार गिराया था. इस दावे को भारतीय रक्षा अधिकारियों ने पूरी तरह गलत बताया था. वहीं, इन मिसाइलों के मिलने से भारत के इंटेलिजेंस को काफी डाटा हासिल करने में मदद मिलेगी. 

Published at : 07 Feb 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
Pakistan INDIA CHINA OPERATION SINDOOR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारे CDF आसिम मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', PAK में लगे जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा
'मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घूसखोर पंडत' विवाद पर अखिलेश यादव की एंट्री, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए क्या-क्या कहा?
'घूसखोर पंडत' विवाद पर अखिलेश यादव की एंट्री, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए क्या-क्या कहा?
विश्व
US PoK Map: अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
क्रिकेट
ICC हुआ सख्त, तो पाकिस्तान की निकल गई सारी हेकड़ी, बॉयकॉट मामले ने लिया नया मोड़
ICC हुआ सख्त, तो पाकिस्तान की निकल गई सारी हेकड़ी, बॉयकॉट मामले ने लिया नया मोड़
Advertisement

वीडियोज

India US Trade Deal: 'स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा..', ट्रेड डील पर बोले Piyush Goyal | Breaking
Pappu Yadav Arrested: कोर्ट में पेशी से पहले पप्पू यादव को लेकर आ गई बड़ी खबर । Purniya
Delhi Janakpuri Case: जनकपुरी हादसे में पुलिस का बड़ा एक्शन, ठेकेदार गिरफ्तार | Breaking | ABP News
MLA Bedi Ram की 'गुंडागर्दी'! लेखपाल को सरेआम दी भद्दी गालियां | Breaking | ABP News | UP
Delhi Janakpuri Case: जनकपुरी हादसे पर ठेकेदार Rajesh Prajapati को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारे CDF आसिम मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', PAK में लगे जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा
'मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घूसखोर पंडत' विवाद पर अखिलेश यादव की एंट्री, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए क्या-क्या कहा?
'घूसखोर पंडत' विवाद पर अखिलेश यादव की एंट्री, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए क्या-क्या कहा?
विश्व
US PoK Map: अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
क्रिकेट
ICC हुआ सख्त, तो पाकिस्तान की निकल गई सारी हेकड़ी, बॉयकॉट मामले ने लिया नया मोड़
ICC हुआ सख्त, तो पाकिस्तान की निकल गई सारी हेकड़ी, बॉयकॉट मामले ने लिया नया मोड़
बॉलीवुड
500 करोड़ बजट, बड़ा सुपरस्टार, बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' और 'बॉर्डर' की वाट लगाने आ रही ये फिल्म!
500 करोड़ बजट, बड़ा सुपरस्टार, बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' और 'बॉर्डर' की वाट लगाने आ रही ये फिल्म!
इंडिया
India-US Trade Deal: 'दोस्त-दोस्त ना रहा...', भारत-US ट्रेड डील पर कांग्रेस ने साधा निशाना, जयराम रमेश ने कहा - भारी पड़े नमस्ते ट्रंप
'दोस्त-दोस्त ना रहा...', भारत-US ट्रेड डील पर कांग्रेस ने साधा निशाना, जयराम रमेश ने कहा - भारी पड़े नमस्ते ट्रंप
जनरल नॉलेज
Earth Oxygen: पृथ्वी पर पेड़ों से नहीं बल्कि इस चीज से मिलती है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, जानें क्या कहता है साइंस
पृथ्वी पर पेड़ों से नहीं बल्कि इस चीज से मिलती है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, जानें क्या कहता है साइंस
नौकरी
RBI Recruitment 2026: रिजर्व बैंक में लीगल ऑफिसर और मैनेजर समेत कई पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन
रिजर्व बैंक में लीगल ऑफिसर और मैनेजर समेत कई पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget