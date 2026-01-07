चीन में जहां मौत पर चर्चा को आज भी अपशकुन माना जाता है, वहीं राजधानी बीजिंग की एक कंपनी इस सोच को बदलने की कोशिश कर रही है. ग्रेटरूम बरियल गारमेंट्स नाम की यह कंपनी अंतिम संस्कार की पारंपरिक रस्मों को आधुनिक और व्यावहारिक रूप दे रही है.

इस कंपनी में प्राडा बैग, रोलेक्स घड़ी, मर्सिडीज बेंज कार, वाग्यू बीफ रोल और ऊलॉन्ग टी जैसे लग्जरी सामानों के कागज से बने मॉडल तैयार किए जाते हैं. ऐसी मान्यता है कि इन प्रतीकात्मक वस्तुओं को अंतिम संस्कार के दौरान जलाया जाता है, ताकि मृतक इन्हें परलोक में उपयोग कर सकें.

मौत से डरने के बजाय उसे समझना जरूरी– फाउंडर गाओ गूची

कंपनी के संस्थापक गाओ गूची का कहना है कि ताओ धर्म की मान्यताओं के अनुसार मौत के बारे में सोचना या उस पर बात करना अशुभ माना जाता है. इसी वजह से जब किसी परिवार में मृत्यु होती है तो लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं होते और भ्रम व भय में फैसले लेते हैं. गाओ मानते हैं कि अंतिम संस्कार को डर और अंधविश्वास से जोड़ने के बजाय, इसे सम्मान, समझदारी और तैयारी के साथ देखा जाना चाहिए. उनकी कोशिश है कि लोग मृत्यु को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानें और उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें.

कागज की मर्सिडीज बेंज सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम

चीन के बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म टाओबाओ पर बर्न्ट ऑफरिंग्स सर्च करने पर कागज से बने गुची बैग,एपल प्रोडक्ट्स, रोलेक्स घड़ियां और मर्सिडीज बेंज कारें आसानी से मिल जाती हैं. इनमें सबसे ज्यादा मांग कागज की मर्सिडीज बेंज कार की है, जिसकी कीमत करीब 15 युआन (लगभग ₹194) है. यह आइटम आधुनिक आकांक्षाओं और पारंपरिक मान्यताओं का अनोखा मेल बन चुका है.

सरकारी नियंत्रण और अंतिम संस्कार में ‘भ्रष्टाचार’ का आरोप

चीन में अंतिम संस्कार सेवाएं सरकारी नियंत्रण में हैं. गाओ का आरोप है कि पारंपरिक सिस्टम में कई भ्रम फैलाने वाली प्रथाएं मौजूद हैं, जैसे मृतक को विषम संख्या में कपड़े पहनाना, हर चौराहे पर सिक्के बिखेरना शामिल है. उनका कहना है कि कई अंतिम संस्कार संचालक डर का इस्तेमाल कर परिवारों से महंगा सामान खरिदवाते हैं, जिससे शोकग्रस्त लोग आर्थिक रूप से भी शोषित होते हैं. ऐसे माहौल में कागज से बने लग्जरी सामान लोगों को एक सम्मानजनक, सस्ता और प्रतीकात्मक विकल्प प्रदान करते हैं.

ये भी पढ़ें: 'किसी बाहरी ताकत के कंट्रोल में नहीं वेनेजुएला', ट्रंप की वॉर्निंग के बीच भड़कीं अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज