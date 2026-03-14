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पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष तेज होने के बाद चीन ने बड़ा बयान दिया है. चीन के विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों से युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत करने की बात कही है. चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अपने दोनों देशों ने लड़ाई नहीं रोकी, तो संघर्ष बढ़ने से पूरे इलाके को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा.

दरअसल, दोनों देशों के बीच संघर्ष तेज होने के बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि कुनार और नंगरहार प्रांतों में सीमा पर पाकिस्तानी सेना की चौकियों को तबाह कर दिया है और इस दौरान पाकिस्तान के 14 सैनिकों की भी मौत हुई है. जबकि दूसरी ओर से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कथित आतंकी कैंपों और उनसे जुड़े बुनियादी ढांचों को तबाह करने का दावा किया है.

चीनी विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान में अपने समकक्ष की बात

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार (13 मार्च, 2026) को चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से यह बयान चीनी विदेश मंत्री वांग यी और उनके अफगानी समकक्ष आमिर खान मुत्ताकी के बीच फोन पर बातचीत होने के बाद जारी की गई है. बयान में कहा गया कि वांग यी ने अफगानिस्तानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से पाकिस्तान के साथ उनके जारी संघर्ष और विवादों को लेकर बातचीत की. इस दौरान उन्होंने उनसे सैन्य संघर्ष को बढ़ाने की जगह संवाद और परामर्श के जरिए विवादों को सुलझाने पर जोर दिया.

दोनों देशों में शांति के लिए चीन मध्यस्थ बनने को तैयार

रिपोर्ट के मुताबिक, वांग यी ने मुत्ताकी से बातचीत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने की भी बात कही है. बयान में कहा कि चीनी विदेश मंत्री ने दोनों देशों से युद्ध खत्म करने के लिए जल्द से जल्द बातचीत करने, संयम बरतने और विवादों को सुलझाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी युद्ध का असर धीरे-धीरे पूरे इलाके में बढ़ जाएगा और स्थिति बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगी.

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