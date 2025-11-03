अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि चीन और रूस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं. इस पर चीन की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई है. चीनी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है. ड्रैगन ने कहा कि वह एक जिम्मेदार परमाणु-संपन्न देश है.

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, 'वह एक जिम्मेदार परमाणु-हथियार संपन्न देश है. बीजिंग ने आगे कहा कि उसने हमेशा आत्मरक्षा परमाणु रणनीति को बरकरार रखा है और परमाणु परीक्षण रोकने की अपनी प्रतिबद्धता का पालन किया है.'

रूस और चीन ने किए अंडरग्राउंड न्यूक टेस्ट: ट्रंप

ट्रंप ने कहा था कि रूस और चीन जैसे देशों ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, जिनके बारे में आम जनता को जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि अमेरिका भी ऐसा ही करेगा. उन्होंने कहा, 'हम अकेले ऐसे देश हैं जो परीक्षण नहीं करते और मैं अकेला ऐसा देश नहीं बनना चाहता जो परीक्षण न करे.'

उत्तर कोरिया और पाकिस्तान भी कर रहे टेस्ट: डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी चैनल सीबीएस को दिए इंटरव्यू में यूएस राष्ट्रपति ने कहा, 'रूस टेस्टिंग कर रहा है, चीन टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन वे इस बारे में बात नहीं करते.' ट्रंप ने परमाणु परीक्षण करने वाले देशों में उत्तर कोरिया और पाकिस्तान का भी नाम लिया.

दुनिया को 150 बार तबाह कर सकता है US: ट्रंप

यूएस राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि अमेरिका के पास किसी भी देश से ज्यादा परमाणु हथियार हैं. उन्होंने दावा किया कि हमारे पास दुनिया को 150 बार उड़ाने के लिए पर्यापत्त परमाणु हथियार हैं. उन्होंने कहा, 'रूस के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं और चीन के पास भी बहुत सारे होंगे. उनके पास कुछ हैं.'

ट्रंप ने कहा, 'हमारे पास किसी भी अन्य देश से ज्यादा परमाणु हथियार हैं और मुझे लगता है कि हमें परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए कुछ करना चाहिए. मैंने राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी, दोनों के साथ इस पर चर्चा की है.'

