अमेरिका ने होर्मुज के नाकेबंदी की दी धमकी तो भड़का चीन, कहा- 'कोई हमारे मामलों में दखल न दे'

इस्लामाबाद में 21 घंटे चली मैराथन बैठक के बेनतीजा रहने के बाद अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज ऑफ स्ट्रेट में आज (13 अप्रैल) से नाकेबंदी करने का ऐलान किया है, ट्रंप धमकी पर तेहरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. वहीं अब चीन का भी होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा बयान सामने आया है.

क्या बोले चीनी रक्षा मंत्री?

चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून ने कहा, 'हम विश्व में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं' हम मध्य पूर्व की स्थिति पर नजर रख रहे हैं. हमारे जहाज होर्मुज स्ट्रेट में लगातार आ-जा रहे हैं. ईरान के साथ हमारे व्यापार और ऊर्जा समझौते हैं. हम उनका सम्मान करेंगे और अपेक्षा करते हैं कि अन्य लोग हमारे मामलों में दखल न दें. ईरान होर्मुज स्ट्रेट को नियंत्रित करता है और यह हमारे लिए खुला है.'

ईरान को हथियार सप्लाई करने के दावे को किया खारिज

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने सोमवार (13 अप्रैल) को उन आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया, जिसमें दावा किया गया था कि चीन ईरान को हथियार सप्लाई करने की योजना बना रहा है और पहले ही दोहरे उपयोग वाली तकनीकें और संबंधित उपकरण मुहैया करा चुका है.' गुओ ने कहा, चीन ने सैन्य निर्यात के प्रति हमेशा विवेकपूर्ण और जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाया है और अपने घरेलू निर्यात नियंत्रण कानूनों और विनियमों के साथ-साथ अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार सख्त नियंत्रण लागू किए हैं.

ट्रंप ने होर्मुज में नाकेबंदी का किया ऐलान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद टॉक्स बेनतीजा रहने के घंटों बाद अपनी बात हमेशा की तरह ट्रुथ सोशल पर रखी. उन्होंने होर्मुज और न्युक्लियर मुद्दे पर असहमति को स्वीकारते हुए दावा किया कि अब अमेरिका होर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों को ब्लॉक करने से परहेज नहीं करेगा. दो पोस्ट्स में ट्रंप ने दावा किया कि बैठक में ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन होर्मुज और न्यूक्लियर पर बात नहीं बन पाई.

उन्होंने लिखा, इस वजह से तत्काल प्रभाव से, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी होर्मुज स्ट्रेट में प्रवेश करने या उससे बाहर निकलने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को 'ब्लॉक' (रोकने) करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी. उन्होंने पिछली कुछ पोस्ट्स में माइन बिछाने के दिखावे का जिक्र किया था. इस बार भी कुछ ऐसा ही कहा.

'ये जबरदस्ती वसूली की चाल'

ट्रंप के अनुसार, यह पूरी दुनिया से की जा रही 'जबरदस्ती वसूली' की चाल है, और अमेरिका कभी भी इस तरह की जबरदस्ती के आगे नहीं झुकेगा. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नेवी को निर्देश दिया है कि वे अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मौजूद हर उस जहाज को ढूंढें और रोकें, जिसने ईरान को कोई 'टोल' (शुल्क) दिया हो. जो कोई भी इस तरह का अवैध टोल देगा, उसे खुले समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा.

उन्होंने कहा, हम उन 'माइन्स' (बारूदी सुरंगों) को भी नष्ट करना शुरू कर देंगे, जिन्हें ईरानियों ने स्ट्रेट में बिछाया है. कोई भी ईरानी, ​​जो हम पर या किसी भी शांतिपूर्ण जहाज पर गोली चलाएगा, उसे पूरी तरह से 'तबाह' कर दिया जाएगा.

ईरान नहीं कर सकता 'अवैध वसूली' - ट्रंप

ट्रंप के अनुसार, 'ब्लॉकेड' (घेराबंदी) जल्द ही शुरू हो जाएगा. इस ब्लॉकेड में अन्य देश भी शामिल होंगे. ईरान को 'अवैध वसूली' से फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. हम पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद हैं, हमारी सेना ईरान का जो कुछ भी थोड़ा-बहुत बचा-खुचा हिस्सा है, उसे भी पूरी तरह से खत्म कर देगी.