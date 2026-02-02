चीन ने सोमवार (2 फरवरी, 2026) को दलाई लामा को ग्रैमी अवॉर्ड दिए जाने की निंदा की है. चीन ने कहा है कि वह तिब्बती आध्यात्मिक नेता की ओर से इस सम्मान का उपयोग चीन विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किए जाने का कड़ा विरोध करता है.

दलाई लामा, तेनजिन ग्यात्सो ने रविवार को लॉस एंजिल्स में आयोजित 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में अपने स्पोकन-वर्ड एल्बम, 'मेडिटेशंस: द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा' के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, कथावाचन और किस्सागोई की रिकॉर्डिंग श्रेणी में पहला ग्रैमी अवॉर्ड जीता.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने दलाई लामा को अवॉर्ड दिए जाने पर कहा कि आध्यात्मिक नेता धर्म के नाम पर अलगाववादी गतिविधियां चला रहे हैं. लिन जियान ने कहा कि दलाई लामा विशुद्ध रूप से धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं.

उन्होंने कहा, 'वह एक राजनीतिक निर्वासित हैं, जो धर्म की आड़ में चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध हैं' उन्होंने कहा कि बीजिंग ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि संबंधित पक्ष इस पुरस्कार का इस्तेमाल चीन विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक हथियार के तौर पर करे.

दलाई लामा साल 1959 में तिब्बत छोड़ने के बाद से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासन में रह रहे हैं. उनको तिब्बत को मुक्त कराने के लिए उनके निरंतर, अहिंसक संघर्ष के लिए 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

उन्होंने इस श्रेणी में कैथी गार्वर (एल्विस रॉकी एंड मी: द कैरल कॉनर्स स्टोरी), ट्रेवर नोआ (इंटू द अनकट ग्रास), केतनजी ब्राउन जैक्सन (लवली वन: ए मेमॉयर) और फैब मोरवन (यू नो इट्स ट्रू: द रियल स्टोरी ऑफ मिली वैनिली) जैसे कलाकारों को पीछे छोड़ते हुए यह पुरस्कार जीता.

दलाई लामा ने यह पुरस्कार मिलने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा, 'मैं इस सम्मान को कृतज्ञता और विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं. मैं इसे व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि हमारी साझा वैश्विक जिम्मेदारी की मान्यता के रूप में देखता हूं.'

उन्होंने कहा, 'मेरा दृढ़ विश्वास है कि शांति, करुणा, पर्यावरण की देखभाल और मानवता की एकता की समझ, सभी आठ अरब लोगों के सामूहिक कल्याण के लिए आवश्यक है.' दलाई लामा ने कहा, 'मैं आभारी हूं कि यह ग्रैमी सम्मान इन संदेशों को व्यापक रूप से फैलाने में मदद कर सकता है.'