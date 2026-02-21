Video: सड़क पर 'सफेद मौत' का तांडव! पलक झपकते ही आग का गोला बना गैस टैंकर, 4 की मौत

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक भयावह सड़क हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो चिली की राजधानी सैंटियागो से सामने आया है. वीडियो में लिक्विड गैस से भरा एक ट्रक सड़क पर पलटा हुआ दिखाई देता है, जिसके कुछ ही पल बाद तेज धमाका हो जाता है. धमाके के बाद पूरे इलाके में सफेद धुएं का घना गुबार फैल जाता है, जिससे आसपास अफरा-तफरी मच गई.

स्थानीय पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, ट्रक चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके कारण ट्रक सड़क किनारे पलट गया. पलटते ही टैंकर में विस्फोट हो गया और आग लग गई. हादसा इतना तेज था कि दूर तक आग और धुएं का गुबार दिखाई दिया. मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाओं को बुलाया गया.

चिली में भयंकर सड़क हादसा, चार की मौत



चिली के सैंटियागो में लिक्विड गैस ले जा रहा ट्रक पलट गया और उसमें धमाका हो गया। लोकल पुलिस चीफ के मुताबिक, ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और गाड़ी क्रैश हो गई, जिससे धमाका हुआ। हादसे के बाद सड़क पर सफेद धुएं का घना बादल छाता हुआ दिख रहा है।… pic.twitter.com/rEXqaYTBRP — Umashankar Singh उमाशंकर सिंह (@umashankarsingh) February 21, 2026

हादसे में चार लोगों की मौत, 17 घायल

अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में ट्रक ड्राइवर समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 17 लोग घायल हुए हैं. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे के बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पाने के लिए कई दमकल गाड़ियों को लगाया गया. विस्फोट के कारण आसपास के वाहनों को भी नुकसान पहुंचा.

कैसे हुआ ये हादसा?

स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि ट्रक का अत्यधिक लोड और ड्राइवर का नियंत्रण खोना मुख्य कारण रहे. ट्रक में भरी लिक्विड गैस की वजह से पलटने के बाद विस्फोट हुआ, जो दुर्घटना की गंभीरता को और बढ़ा गया.

जांच में जुटी एजेंसियां

पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें घटना की जांच कर रही हैं. प्राथमिक जांच में वाहन के अनियंत्रित होने और गैस रिसाव को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि दुर्घटना स्थल से दूर रहें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें. यह घटना एक बार फिर भारी वाहनों की सुरक्षा और खतरनाक पदार्थों के परिवहन में सावधानी की आवश्यकता को उजागर करती है.