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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'जो को बाकी की जिंदगी कैंसर...', अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की पत्नी ने दिया हेल्थ अपडेट, जानें क्या बताया?

'जो को बाकी की जिंदगी कैंसर...', अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की पत्नी ने दिया हेल्थ अपडेट, जानें क्या बताया?

जिल ने बताया कि जो को अपनी बाकी जिंदगी कैंसर के साथ जीना होगा. कुछ मामलों में इस कैंसर का इलाज है, लेकिन यह लास्ट स्टेज में हैं. उनकी हड्डियों तक फैल गया है

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 07 Jun 2026 11:55 PM (IST)
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Jill Biden Update on Joe Biden Health: अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी डॉ. जिल बाइडेन ने शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की कैंसर से जुड़ी बीमारी के बारे जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि भले ही 83 साल के बाइडेन को अपनी बाकी की जिंदगी कैंसर के साथ जीना होगा. फिर भी वह अपना बिजी शेड्यूल बनाए हुए हैं. हालांकि, उनके काम करने की स्पीड में काफी बदलाव आया है. 

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को है प्रोस्टेट कैंसर

जिल ने बताया कि उनके पति जब पद पर थे, तो उनके साथ मेडिकल प्रोफेशनल्स की एक टीम थी. तब उन्होंने देखा ता कि हर रात सात बार बाथरूम जाने के लिए उठ रहे हैं. उन्हे लगा कि कोई न कोई इस समस्या पर ध्यान देगा. जब वे 2025 में व्हाइट हाउस से निकले और उनकी समस्या बनी रही, जो उन्होंने जोर देकर यूरोलॉजिस्ट से इसकी सलाह ली. हालांकि, कैट स्केन में प्रोस्टेट कैंसर की पुष्टी हुई. मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था. 

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बाइडेन की हड्डियों तक फैल गया है कैंसर

जिल ने बताया कि जो को अपनी बाकी जिंदगी कैंसर के साथ जीना होगा. कुछ मामलों में इस कैंसर का इलाज है, लेकिन यह लास्ट स्टेज में हैं. उनकी हड्डियों तक फैल गया है. वह एक खास दवा ले रहे हैं. उनका रेडिएशन ट्रीटमेंट भी हुआ है. इसके लिए उन्हें पांच हफ्तों तक डेलावेयर स्थित अपने घर से फिलाडेल्फिया बार-बार जाना पड़ा है.

साल 2025 में पता चला था बाइडेन को कैंसर के बारे में

मई 2025 में बाइडेन ने कैंसर की अपनी बीमारी को सार्वजनिक कर दिया था. अब उनकी वाइफ और अमेरिका की फर्स्ट लेडी के बयान ने स्थिति को और स्पष्ट कर दिया है. उन्होंने माना है कि आगे का जो बाइडेन का जीवन कैंसर के साथ ही बीतेगा. 

यह भी पढे़ंः अमेरिका-ईरान बातचीत के बीच तेहरान पहुंचे पाकिस्तान के गृहमंत्री, शहबाज-मुनीर ने भेजा संदेश, मध्यस्थता पर उठ चुके हैं सवाल

Published at : 07 Jun 2026 11:55 PM (IST)
Tags :
America NEWS Joe BIden
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