लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में कारोबारी के घर करवाई फायरिंग, पोस्ट शेयर कर ली जिम्मेदारी

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में एक बार फिर फायरिंग कराई है. सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो जारी कर फायरिंग का दावा किया किया है.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. एक कारोबारी हरप्रीत बराड़ के यहां फायरिंग का दावा किया गया है. पोस्ट में धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया है.

पोस्ट में क्या लिखा?

सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, 'राम राम सभी को आज कैलगरी में मालवा टायर वाले हरप्रीत बराड़ पर जो फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी मैं (टायसन बिश्नोई) और मेरा भाई (आरजू बिश्नोई) लेते हैं. इसको हमने पहले भी फोन लगाया था और गोली भी चलाई थी पर तब ये गायब हो गया था. ये हमारे दुश्मनों को फंडिंग करता है, हथियार प्रोवाइड करता है और गाड़ियां बुलेट प्रूफ करवा के देता है.'

'...टाइम रहते सुधर जाओ'

पोस्ट में आगे लिखा, 'आज इसको एक आखिरी चेतावनी दी है. अगर समझ जाएगा तो ठीक, नहीं तो अगली बार चेतावनी नहीं देंगे. तेरे घर में घुसकर छाती में इतनी गोलियां मारेंगे तुमने सारी उम्र में देखी नहीं होगी. टाइम रहते सुधर जाओ, हमारा सब्र मत परखो. बहुत चेतावनियां दे लीं, अब हम तुम्हारे गले काटने शुरू करेंगे. और भी जो हमारे दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, पीछे हट जाओ क्योंकि ये तो मरेगा ही, साथ में तुम्हारी बली भी लग जाएगी. जय श्री राम.'

मामले की जांच में जुटी पुलिस

कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग कीओर से की गई यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं. ताजा मामले से कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के बिजनेसमैन के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. लोकल कनाडाई पुलिस कारोबारी के घर हुई फायरिंग मामले और वायरल पोस्ट की जांच पड़ताल में जुट गई है.