क्लासरूम बना जंग का मैदान, कनाडा में टंबलर रिज स्कूल फायरिंग में 10 की मौत, 25 घायल

Canada School Shooting: कनाडा के टंबलर रिज कस्बे में मंगलवार को एक सेकेंडरी स्कूल में हुई फायरिंग की घटना में संदिग्ध हमलावर समेत कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 25 लोग घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि फिलहाल पीड़ितों की पहचान, हमले की वजह और पूरी घटना के हालात को लेकर जानकारी साझा नहीं की गई है.

पुलिस के मुताबिक, 10 फरवरी को दोपहर करीब 1:20 बजे टंबलर रिज आरसीएमपी को टंबलर रिज सेकेंडरी स्कूल में एक्टिव शूटर होने की सूचना मिली. इसके बाद पुलिस ने पब्लिक अलर्ट जारी किया और टीमें मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने एक बयान में कहा कि जैसे ही सूचना मिली, तुरंत कार्रवाई की गई.

संदिग्ध भी मृत मिला

पुलिस ने बताया कि संदिग्ध हमलावर भी मृत मिला है और शुरुआती तौर पर यह खुद को पहुंचाई गई चोट का मामला लग रहा है. जांचकर्ता यह भी देख रहे हैं कि क्या इस वारदात में कोई दूसरा संदिग्ध भी शामिल था पुलिस के अनुसार, संदिग्ध को छोड़कर स्कूल के अंदर छह और लोगों के शव मिले हैं. दो घायलों को गंभीर या जानलेवा हालत में एयरलिफ्ट कर अस्पताल भेजा गया, जबकि एक अन्य घायल ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया.

करीब 25 लोगों का इलाज जारी

पुलिस ने बताया कि करीब 25 अन्य लोगों को स्थानीय मेडिकल सेंटर में जांच और इलाज के लिए लाया गया है. सभी का इलाज जारी है. टंबलर रिज और आसपास के इलाकों में लोगों के मोबाइल फोन पर इमरजेंसी अलर्ट भेजा गया. इसमें संदिग्ध का हुलिया 'भूरी बालों वाली, ड्रेस पहनी हुई महिला' बताया गया. लोगों से कहा गया कि वे घर के अंदर रहें और इलाके से दूर रहें. पुलिस ने कहा, 'टंबलर रिज इलाके में रहने वाले लोग घर के अंदर रहें, दरवाजे बंद रखें और फिलहाल बाहर न निकलें. बाकी सभी लोग इस इलाके से दूर रहें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें.'

स्थानीय नेता हालात पर नजर बनाए हुए

स्थानीय नेताओं ने कहा कि वे हालात पर नजर रखे हुए हैं और प्रांतीय सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. पीस रिवर साउथ के विधायक लैरी न्यूफेल्ड ने कहा कि वे विक्टोरिया से तुरंत लौट रहे हैं ताकि अपने इलाके के लोगों का साथ दे सकें. घटना के बाद आसपास के इलाकों से भी अतिरिक्त पुलिस बल को मदद के लिए भेजा गया है, ताकि हालात को संभाला जा सके.

पुलिस अधिकारी का बयान

नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कमांडर सुपरिंटेंडेंट केन फ्लॉयड ने कहा, 'यह एक तेजी से बदलती और बहुत गंभीर स्थिति थी. स्कूल, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और समुदाय के लोगों के सहयोग से हमें काम करने में मदद मिली. हमारी संवेदनाएं उन परिवारों और लोगों के साथ हैं, जो इस दर्दनाक घटना से प्रभावित हुए हैं. यह हमारे समुदाय के लिए बेहद मुश्किल और भावनात्मक दिन रहा है और हम जांच आगे बढ़ाने में मिल रहे सहयोग के लिए आभारी हैं.'