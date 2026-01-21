हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘अगर आप टेबल पर शामिल नहीं, तो...’, दावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने टैरिफ के मामले पर किसे दी चेतावनी

‘अगर आप टेबल पर शामिल नहीं, तो...’, दावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने टैरिफ के मामले पर किसे दी चेतावनी

Mark Carney: कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि कमजोरों की शक्ति की शुरुआत ईमानदारी से होती है. हर दिन हमें याद दिलाया जाता है कि हम महान शक्तियों की प्रतिस्पर्धा के युग में जी रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 21 Jan 2026 07:25 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बुधवार (21 जनवरी, 2026) को स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में अपना संबोधन दिया. उन्होंने कहा कि कनाडा और दुनिया के लिए इस निर्णायक मोड़ पर आपके साथ होना मेरे लिए एक सुखद अनुभव है और एक कर्तव्य भी है.

उन्होंने कहा कि आज में वैश्विक व्यवस्था में आई दरार, एक सुखद कहानी के अंत और उस कठोर वास्तविकता की शुरुआत पर बात करूंगा, जहां महान शक्तियों के बीच भू-राजनीति अब किसी भी तरह की सीमाओं से बंधी नहीं है, लेकिन मैं यह भी आपके सामने रखता हूं कि अन्य देश, विशेष रूप से कनाडा जैसे मध्यम शक्ति वाले देश, पूरी तरह असहाय नहीं हैं. उनके पास एक नई वैश्विक व्यवस्था बनाने की क्षमता है, जो मानवाधाकिरों का सम्मान, सतत विकास, एकजुटता, संप्रभुता और देशों की क्षेत्रीय अखंडता जैसे हमारे मूल्यों को दर्शाए.

हम महान शक्तियों की प्रतिस्पर्धा के युग में जी रहे हैं- मार्क कार्नी

प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा, ‘कमजोरों की शक्ति की शुरुआत ईमानदारी से होती है. हर दिन हमें याद दिलाया जाता है कि हम महान शक्तियों की प्रतिस्पर्धा के युग में जी रहे हैं कि नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था कमजोर पड़ रही है, ताकतवर वही करता है जो वह कर सकता है और कमजोर वही सहता है, जो उसे सहना पड़ता है.’

उन्होंने कहा, ‘हाल के सालों में, बड़ी शक्तियों ने आर्थिक एकीकरण को हथियार बना लिया है. टैरिफ को दबाव के साधन की तरह इस्तेमाल किया गया. वित्तीय ढांचे को दबाव का जरिया बनाया गया. आपूर्ति श्रृंखलाओं को कमजोरी के रूप में भुनाया गया. जब एकीकरण ही आपकी अधीनता का कारण बन जाए, तब आप आपसी लाभ के झूठ के भीतर नहीं जी सकते है. जिन बहुपक्षीय संस्थाओं पर मध्यम शक्तियां निर्भर थीं, उनमें WTO, संयुक्त राष्ट्र, COP- सामूहिक समस्या समाधान की यह पूरी संरचना अब काफी कमजोरी हो चुकी है.’

कनाडा अपनी रणनीतिक सोच में मूलभूत बदलाव किया- मार्क कार्नी

प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा, ‘कनाडा जैसे मध्यम शक्ति वाले देशों के सामने सवाल ये नहीं है कि हमें इस नई वास्तविकता के अनुसार ढलना है या नहीं, हमें ढलना ही होगा. सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ ऊंची दीवारें बनाएंगे या कुछ अधिक महत्वाकांक्षी करेंगे. कनाडा उन शुरुआती देशों में रहा है, जिन्होंने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया और अपनी रणनीतिक सोच में मूलभूत बदलाव किया.’

उन्होंने कहा, ‘यह कोई भोला-भाला बहुपक्षवाद नहीं है. यह न हीं कमजोर संस्थाओं पर निर्भरता है. यह उन गठबंधनों का निर्माण है, जो वास्तव में मुद्दा दर मुद्दा काम करते हैं. मध्यम शक्तियों को साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि अगर आप टेबल पर नहीं हैं, तो आप मेन्यू में हैं.’

यह भी पढ़ेंः Exclusive: ‘मुझे शर्म आती है...’, ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत पर क्यों बोले नितिन गडकरी

Published at : 21 Jan 2026 07:25 PM (IST)
Tags :
Canada PRIME MINISTER Mark Carney WEF Annual Summit 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में पार्किंग शुल्क होगा दोगुना, GRAP-III और IV में लगेगा चार्ज
दिल्ली में पार्किंग शुल्क होगा दोगुना, GRAP-III और IV में लगेगा चार्ज
इंडिया
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
क्रिकेट
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: आर-पार की जंग, 'स्वामी- सिस्टम' में भिड़ंत | Shankaracharya Controversy
'Operation Sindoor' का बदला लेगा Masood Azhar, कब हो सकता है हमला? हाई अलर्ट भारत!
Chitra Tripathi: डेढ़ साल पहले Sangeet Ragi ने Avimukteshwar को ऐसा क्या कहा? | Shankaracharya
K Ramachandra Rao SUSPENDED: कांड पर कांड! DGP की काली कहानी पुरानी है! | ABPLIVE
BJP New President: Nitin Nabin को ही क्यों दी बड़ी जिम्मेदारी? West Bengal वाला connection क्या है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में पार्किंग शुल्क होगा दोगुना, GRAP-III और IV में लगेगा चार्ज
दिल्ली में पार्किंग शुल्क होगा दोगुना, GRAP-III और IV में लगेगा चार्ज
इंडिया
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
क्रिकेट
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
ट्रेंडिंग
ले बेटा आके दुनिया में भी अगर...वायरल बॉय धूम के गाने पर सेना के जवानों ने बनाई मजेदार रील- वीडियो वायरल
ले बेटा आके दुनिया में भी अगर...वायरल बॉय धूम के गाने पर सेना के जवानों ने बनाई मजेदार रील
शिक्षा
Zomato के नए CEO अलबिंदर ढींडसा ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई? जानिए
Zomato के नए CEO अलबिंदर ढींडसा ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई? जानिए
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Embed widget