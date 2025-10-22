'समझ आया तो ठीक, नहीं तो अगली बार मार देंगे', कनाडा में पंजाबी सिंगर तेजी कहलों पर फायरिंग; रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी
Canada: सिंगर तेजी कहलों पर कनाडा में अटैक हुआ है. रोहित गोदारा गैंग ने दावा किया है कि यह हमला उसने करवाया है. गोदारा गैंग ने इसको लेकर धमकी भरी एक पोस्ट भी शेयर की है.
कनाडा में अपराध चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है. बीते दिनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग की एक घटना को अंजाम दिया था. अब रोहित गोदारा गैंग ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई है. गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके दावा किया है कि सिंगर तेजी कहलों पर उसने गोलीबारी करवाई है. गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में फायरिंग का कारण भी बताया है.
रोहित गोदारा से जुड़े गैंगस्टर महेंद्र सरण ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ''जय श्री राम, राम राम सभी भाईयों को. मैं (महेंद्र सरण दिलाना) (राहुल_रिनाउ) (विक्की_फलवान) भाइयों, ये जो (कनाडा) में (तेजी कहलों) पर गोलीबारी हुई है, वो हमने करवाई है. इसके पेट में गोलियां लगी हैं. इससे समझ गया तो ठीक नहीं तो अगली बार मार देंगे! ये हमारे दुश्मनों को फाइनेंशियल सपोर्ट करना, वेपन देना, कनाडा में हमारे भाइयों की मुखबरी करना और उन पर अटैक करने की प्लानिंग करता था. हमारे भाईयों की तरफ देखना तो दूर की बात अगर कोई सोचेगा भी तो वो हाल करेंगे जो इतिहास के पनो में गूंजेगा.''
खुलेआम किसे दे दी धमकी
उसने लिखा, ''मैं आपको बता दूं, इस गद्दार के चक्कर में आकर किसी ने हमारे भाईयों की तरफ देखा या इसको किसी नें फाइनेंशियल सपोर्ट किया और हमें पता लग गया तो उसके घर परिवार तक को नहीं बख्शा जाएगा! उसका विनाश ही कर देंगे. ये चेतावनी सभी भाईयों और बिजनेसमैन, बिल्डर, हवाला व्यापारी और जो भी हो! किसी ने भी मदद की तो वो हमारा दुश्मन होगा! अभी तो शुरुवात हुई है. आगे-आगे देखो होता है क्या!''
कपिल शर्मा के कैफे पर भी हुआ था हमला
बता दें कि हाल ही में चर्चित कलाकार कपिल शर्मा के कैफे पर भी हमला हुआ था. 16 अक्तूबर को हुए इस अटैक के बाद एक बिजनेसमैन की कोठी को भी निशाना बनाया गया था. इन दोनों घटनाओं की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने ली थी.
