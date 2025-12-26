कनाडा में एक और भारतीय को मारी गई गोली, आरोपी फरार, जानें दूतावास ने क्या कहा?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकनाडा में एक और भारतीय को मारी गई गोली, आरोपी फरार, जानें दूतावास ने क्या कहा?

कनाडा के टोरंटो में आपराधिक वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. कुछ दिनों पहले ही भारतीय मूल की एक युवती का शव मिला था. अब गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 26 Dec 2025 09:25 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के स्कारबोरो परिसर के पास हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय छात्र की जान चली गई है. भारतीय वाणिज्य दूतावास ने गुरुवार (25 दिसंबर) को गहरा दुख व्यक्त किया है. टोरंटो पुलिस ने मंगलवार को बताया कि हाईलैंड क्रीक ट्रेल और ओल्ड किंग्स्टन रोड क्षेत्र में हुई गोलीबारी में शिवांक अवस्थी नाम के भारतीय छात्र की मौत हो गई.

इस मौत को लेकर वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वह पीड़ित के परिवार के संपर्क में है और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर आवश्यक मदद कर रहे हैं. वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि टोरंटो विश्वविद्यालय के स्कारबोरो परिसर के पास हुई गोलीबारी में युवा भारतीय डॉक्टरेट छात्र शिवंक अवस्थी की दुखद मौत पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं. वाणिज्य दूतावास इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवार के संपर्क में है और स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है.

पुलिस अधिकारियों ने क्या बताया
टोरंटो सन की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि गोलीबारी की सूचना मिलते ही वे घटनास्थल पर पहुंचे और वहां उन्हें गोली लगने से घायल एक व्यक्ति मिला, जिसे मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही संदिग्ध घटनास्थल से फरार हो गए थे. जांच के दौरान परिसर को बंद कर दिया गया. टोरंटो सन के अनुसार, यह टोरंटो में इस साल की 41वीं हत्या है. कुछ ही दिनों में शहर में अपराध के चलते किसी भारतीय की यह दूसरी मौत थी.

इससे पहले हिमांशी खुराना की हुई थी हत्या
टोरंटो पुलिस ने पहले कहा था कि शहर में एक 30 वर्षीय भारतीय मूल की महिला मृत पाई गई, जिसके बाद उन्होंने एक संदिग्ध को लेकर पूरे कनाडा में गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पीड़िता को जानता था. मृतका की पहचान टोरंटो निवासी हिमांशी खुराना के रूप में हुई. पुलिस के अनुसार, इस मामले में टोरंटो निवासी 32 वर्षीय आरोपी अब्दुल गफूरी की तलाश जारी है.

Published at : 26 Dec 2025 09:25 AM (IST)
