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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वXप्लेन: क्या किसी जिंदा आदमी की तस्वीर नोट पर छप सकती है? ट्रंप का सिक्का लीगल या नहीं

Xप्लेन: क्या किसी जिंदा आदमी की तस्वीर नोट पर छप सकती है? ट्रंप का सिक्का लीगल या नहीं

बोलचाल की भाषा में इस सिक्के को अक्सर "गोल्डन डॉलर" कहा जाता है, लेकिन इसके निर्माण में किसी भी प्रकार की कीमती धातु या वास्तविक सोने का उपयोग नहीं किया गया है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 03 Sep 2026 01:37 PM (IST)
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2 सितंबर को यूनाइटेड स्टेट्स मिंट (U.S. Mint) ने आधिकारिक तौर पर '2026 सेमीक्विन्सेन्टेनियल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप $1 कॉइन' की बिक्री शुरू कर दी. पिछले 100 वर्षों के अमेरिकी इतिहास में यह पहला मौका है, जब किसी पदस्थ या जीवित अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीर देश की चलन में मौजूद आधिकारिक मुद्रा पर उकेरी गई है. दोपहर में मिंट के ऑनलाइन कैटलॉग और आधिकारिक फिजिकल रिटेल स्टोर्स के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया यह सुनहरे रंग का डॉलर सिक्का अमेरिका की स्थापना की 250वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर को समर्पित है.

संघीय कानून के तहत यह सिक्का पूरी तरह से वैध मुद्रा है और इसका आधिकारिक अंकित मूल्य $1 तय किया गया है. हालांकि, इस सिक्के के बाजार में आते ही सिक्का संग्रहकर्ताओं, कानूनी विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के बीच एक नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि अमेरिकी मुद्रा पर किसी जीवित व्यक्ति की तस्वीर छापने को लेकर देश में लंबे समय से सख्त कानूनी नीतियां रही हैं.

कैसा दिखता है ट्रंप की तस्वीर वाला नया $1 का सिक्का?

बोलचाल की भाषा में इस सिक्के को अक्सर "गोल्डन डॉलर" कहा जाता है, लेकिन इसके निर्माण में किसी भी प्रकार की कीमती धातु या वास्तविक सोने का उपयोग नहीं किया गया है. सिक्का कैसा दिखता है उसकी जानकारी इस प्रकार है

-सामने का भाग: सिक्के के मुख्य भाग पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक उभरी हुई प्रोफाइल तस्वीर उकेरी गई है. इस कलाकृति को US मिंट के मुख्य एनग्रेवर जोसेफ मेना ने व्हाइट हाउस की एक आधिकारिक तस्वीर को आधार बनाकर डिजाइन किया है. इस भाग पर "LIBERTY", "IN GOD WE TRUST", ऐतिहासिक वर्ष "1776 ~ 2026" और मूर्तिकार के शुरुआती दस्तखत "JFM" हैं.

-पीछे का भाग: सिक्के के निचले/पिछली तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति की आधिकारिक मुहर का चित्रण है, जिसमें एक ईगल (बाज) अपने पंजों में जैतून की टहनी और तीर पकड़े दिखाई देता है. इसके केंद्र में बनी ढाल पर "250" लिखा गया है, जो अमेरिका की 250वीं सालगिरह (सेमीक्विन्सेन्टेनियल) का प्रतीक है. 

क्या ट्रंप $1 का सिक्का लीगल टेंडर है?

अमेरिकी फेडरल कानून के तहत इस नए सिक्के की स्थिति और इसकी कानूनी संरचना को समझने के लिए तीन प्रमुख कानूनी ढांचों और प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है

1. लीगल टेंडर का दर्जा 

यूनाइटेड स्टेट्स कोड के टाइटल 31 (31 USC) के अनुसार, यूनाइटेड स्टेट्स मिंट द्वारा आधिकारिक रूप से जारी किए गए सभी सिक्के और कागजी करेंसी देश में हर प्रकार के सार्वजनिक व निजी कर्ज, सरकारी शुल्क, टैक्स और अन्य बकाये के भुगतान के लिए कानूनी रूप से मान्य हैं.

चूंकि ट्रंप $1 के सिक्के की आधिकारिक फेस वैल्यू $1 तय की गई है, इसलिए इसका सीधा मतलब यह है कि इसे कानूनी रूप से किसी भी अमेरिकी बैंक में जमा किया जा सकता है या किसी भी वित्तीय लेनदेन के निपटारे के लिए इसके $1 के अंकित मूल्य पर इस्तेमाल किया जा सकता है.

2. निजी व्यापारियों के अधिकार

हालांकि यह सिक्का कानूनी रूप से वैध है, लेकिन अमेरिकी संघीय कानून किसी भी निजी व्यवसाय, दुकानदार या व्यक्ति को लेनदेन के दौरान नकद (Cash) या किसी विशिष्ट मूल्यवर्ग के सिक्कों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करता है. जब तक किसी राज्य या स्थानीय नगर निगम का विशेष कानून नकद स्वीकार करना अनिवार्य न करे, तब तक निजी व्यापारियों को यह तय करने का पूरा अधिकार है कि वे भुगतान के रूप में क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं.

3. जीवित व्यक्तियों की तस्वीर पर प्रतिबंध और 1866 का कानून

अमेरिका में सन 1866 के कानून संशोधन के तहत यह स्पष्ट नियम बनाया गया था कि देश के किसी भी जीवित व्यक्ति या पदस्थ राष्ट्रपति की तस्वीर अमेरिकी मुद्रा या सिक्कों पर नहीं छापी जा सकती. ऐतिहासिक रूप से यह नियम केवल दिवंगत हो चुके राष्ट्रीय नायकों और राष्ट्रपतियों के सम्मान के लिए आरक्षित रखा गया था.

हालांकि, 2020 में पारित 'सर्कुलेटिंग कलेक्शन कॉइन रीडिजाइन एक्ट' (CCRA) के तहत अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष स्मारक सिक्के जारी करने के असाधारण अधिकार दिए गए, जिसके तहत इस सिक्के को कानूनी मंजूरी दी जा सकी है.

डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला $1 का नया सिक्का अमेरिकी इतिहास का एक अनूठा और दुर्लभ अध्याय प्रस्तुत करता है. कानूनी रूप से यह $1 के अंकित मूल्य पर लेनदेन और बैंक जमा के लिए पूरी तरह से मान्य है, लेकिन इसके सीमित उत्पादन और ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे सामान्य लेनदेन के बजाय एक यादगार संग्रहणीय वस्तु के रूप में देखा जा रहा है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 03 Sep 2026 12:48 PM (IST)
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