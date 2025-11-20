ब्रिटेन के रॉयल पायलट पर लेजर अटैक के बाद ब्रिटेन और रूस में ठन गई है. ब्रिटेन का आरोप है कि स्कॉटलैंड के करीब ब्रिटिश समुद्री क्षेत्र में रूस के एक स्पाई शिप पर निगरानी के दौरान, रूस ने रॉयल एयरफोर्स के टोही विमान, P-8A पर लेजर अटैक किया है.

ब्रिटेन का आरोप है कि लेजर हमले के जरिए रूसी जहाज ने ब्रिटिश पायलट को विचलित करने की कोशिश की. इस हमले के बाद इंग्लैंड के रक्षा मंत्री जॉन हेली ने रूस को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है, 'एक रूसी जासूसी जहाज 'यांतर' ने पहली बार यूके की जल सीमा के पास अपनी एक्टिविटी पर नजर रख रहे ब्रिटिश वायुसेना के पायलटों को रोकने के लिए लेजर का इस्तेमाल किया है.'

अगर यांतर हमारी ओर बढ़ा तो सैन्य विकल्प तैयार: जॉन हेली

ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने चेतावनी के लहजे में कहा, 'रूस और पुतिन के लिए मेरा संदेश यही है, हम आपको देख रहे हैं. हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और अगर यांतर इस सप्ताह दक्षिण की ओर बढ़ता है तो हम तैयार हैं. हमारे पास सारे सैन्य विकल्प तैयार हैं.'

हेली ने कहा कि हमने इस जहाज की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए रॉयल नेवी का एक फ्रिगेट और आरएएफ के P-8 विमान तैनात किए. इस दौरान यांतर ने हमारे पायलट पर लेजर दागे. रूस की यह कार्रवाई बेहद खतरनाक है और इस साल यह दूसरी बार है, जब यह जहाज, यांतर, ब्रिटेन के जलक्षेत्र में तैनात किया गया है.

रूस ने दिया ये जवाब

लंदन में रूसी दूतावास ने ब्रिटेन के आरोपों पर जवाब दिया है. रूस की ओर से कहा गया है कि हमारे देश के काम यूनाइटेड किंगडम के हितों पर असर नहीं डालते हैं. इसका मकसद उसकी सुरक्षा को कमजोर करना नहीं है. हमें ब्रिटिश अंडरवाटर कम्युनिकेशन में कोई दिलचस्पी नहीं है.

रूस ने साफ कर दिए अपने इरादे

यूक्रेन को सैन्य मदद देने के चलते रूस की ब्रिटेन से तनातनी चल रही है. हाल ही में फ्रांस ने भी यूक्रेन को 100 राफेल फाइटर जेट देने का ऐलान किया है. ऐसे में रूस ने यांतर स्पाई शिप को यूरोप में तैनात कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं.