ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'वो ठीक हैं न?', जब भाषण रोक शी जिनपिंग का हाल पूछने लगे PM मोदी

'वो ठीक हैं न?', जब भाषण रोक शी जिनपिंग का हाल पूछने लगे PM मोदी

ब्रिक्स समिट में अपनी बात शुरू करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त रुक गए जब उन्हें लगा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग असहज महसूस कर रहे थे. भाषण रोककर पीएम मोदी उनका हाल लेने लगे.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 13 Sep 2026 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

ब्रिक्स समिट में बात शुरू करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर के लिए रुके क्योंकि उन्हें लगा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग असहज महसूस कर रहे हैं. पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति के साथ आए अनुवादक से पूछा, "क्या वह ठीक हैं?" उन्होंने कुछ देर बाद फिर से यही सवाल पूछा. हालांकि, तुरंत यह पता नहीं चल पाया कि शी क्यों असहज महसूस कर रहे थे. कुछ सेकंड बाद चीनी राष्ट्रपति ने सिर हिलाया, जिसके बाद पीएम मोदी ने अपना भाषण फिर से शुरू किया.

ये घटना शनिवार को पीएम मोदी के शुरुआती भाषण के 4.40 और 5.11 मिनट के बीच हुई. भले ही यह एक छोटी सी घटना हो, लेकिन यह दोनों नेताओं के बीच आपसी सौहार्द का एक अहम पल था. इससे चीनी राष्ट्रपति के प्रति पीएम मोदी की व्यक्तिगत चिंता झलकती दिखी, खासकर ऐसे समय में जब दोनों देश अपने संबंधों को नए सिरे से शुरू करने और सीमा विवादों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.

जिनपिंग की बेचैनी का कारण
शी जिनपिंग की बेचैनी के पीछे क्या वजह हो सकती है, इस पर चीन की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. हालांकि बाद में चीनी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी द्वारा आयोजित गाला डिनर में हिस्सा नहीं लिया. हालांकि उन्होंने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लिया, लेकिन डिनर में उनकी गैर-मौजूदगी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं. 

पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की.
इस पर चीन या भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन एक सूत्र ने बताया कि शी थक गए थे और आराम करने के लिए अपने होटल लौट गए. चीनी राष्ट्रपति के लिए शनिवार का दिन बहुत व्यस्त रहा. वे शनिवार सुबह जल्दी चीन से निकले और दोपहर के आसपास दिल्ली पहुंचे. शिखर सम्मेलन दोपहर 2 बजे के आसपास शुरू हुआ, जिसके बाद उन्होंने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की. 

आखिरी बार कहां हुई थी मुलाकात
ब्रिक्स समिट शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने भारत मंडपम में शी जिनपिंग का गर्मजोशी से स्वागत किया. दोनों नेताओं ने तमिलनाडु के रामनाथस्वामी मंदिर के मशहूर 1,212 खंभों वाले कॉरिडोर की तस्वीर के सामने हाथ मिलाया. इसके बाद पीएम मोदी को शी को उस कॉरिडोर की अहमियत और बनावट के बारे में बताते हुए देखा गया. बता देंकि तमिलनाडु में पीएम मोदी और शी की पिछली बार भारत में अक्टूबर 2019 में मुलाकात हुई थी.

2024 से भारत-चीन रिश्तों में सुधार आया है दोनों देशों ने सीधी उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं और नई दिल्ली ने चीनी निवेश से जुड़े नियमों में भी ढील दी है.

ये भी पढ़ें

यूएई के प्रिंस ब्रिक्स के बीच वापस लौटे, हूती अटैक है वजह?

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
Xi Jinping BRICS DELHI BRICS Summit 2026 BRICS Summit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, वीडियो वायरल
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, वीडियो वायरल
विश्व
240 लोगों को ले जा रहा जहाज जावा समुद्र में लापता, सर्च ऑपरेशन जारी
240 लोगों को ले जा रहा जहाज जावा समुद्र में लापता, सर्च ऑपरेशन जारी
विश्व
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
विश्व
'परमाणु ठिकानों पर हमले सही नहीं', BRICS का अमेरिका को सख्त मैसेज
'परमाणु ठिकानों पर हमले सही नहीं', BRICS का अमेरिका को सख्त मैसेज
Advertisement

वीडियोज

SANSANI: प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल की 'बैड वार्डन' !। Crime News।UP। Gorakhpur
BRICS Summit 2026: PM Modi के 10 प्रस्तावों को मंजूरी.. पाक- अमेरिका के होश उड़ने वाले है !
Janhit : मोदी-जिनपिंग की मुलाकात का 'जनहित संदेश'| Brics Summit 2026 | PM Modi | Jinping | Delhi
Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
BRICS Summit 2026 : BRICS की 'त्रिशक्ति'..मोदी-पुतिन-शी | XI Jinping | Putin | PM Modi | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले एकनाथ शिंदे, किस मसले पर हुई बात?
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले एकनाथ शिंदे, किस मसले पर हुई बात?
बिहार
BRICS में बिहार का जलवा! CM सम्राट बोले- मखाना-सत्तू को मिली विश्व स्तर पर पहचान
BRICS में बिहार का जलवा! CM सम्राट बोले- मखाना-सत्तू को मिली विश्व स्तर पर पहचान
बॉलीवुड
फिल्म डेब्यू से पहले आर माधवन को दी गई थी शादी छिपाने सलाह, बोले- पत्नी का अपमान नहीं करूंगा
फिल्म डेब्यू से पहले आर माधवन को दी गई थी शादी छिपाने सलाह, बोले- पत्नी का अपमान नहीं करूंगा
Hockey
फिर गरमाया टीम इंडिया का 'भगवा जर्सी' विवाद, डायरेक्टर सस्पेंड
फिर गरमाया टीम इंडिया का 'भगवा जर्सी' विवाद, डायरेक्टर सस्पेंड
विश्व
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, वीडियो वायरल
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, वीडियो वायरल
विश्व
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
बिना सोए कितने दिन जिंदा रह सकता है इंसान, कब खत्म हो जाती है लिमिट?
बिना सोए कितने दिन जिंदा रह सकता है इंसान, कब खत्म हो जाती है लिमिट?
ट्रेंडिंग
कनाडा वाली दीदी ने भेजी थी मदद, बच्चों ने पार्टी में उड़ा दिए पैसे
कनाडा वाली दीदी ने भेजी थी मदद, बच्चों ने पार्टी में उड़ा दिए पैसे
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ABP NEWS
पीएम मोदी और पुतिन गाला डिनर में पहुँचे, एक खास नज़ारा देखने को मिला।
पीएम मोदी और पुतिन गाला डिनर में पहुँचे, एक खास नज़ारा देखने को मिला।
ABP NEWS
गणेश जी की मूर्ति गिरने के बाद हड़कंप मच गया और अफरातफरी फैल गई।
गणेश जी की मूर्ति गिरने के बाद हड़कंप मच गया और अफरातफरी फैल गई।
ABP NEWS
मंडलायुक्त बाढ़ पीड़ितों की शिकायतें सुनने के लिए कासगंज पहुंचे।
मंडलायुक्त बाढ़ पीड़ितों की शिकायतें सुनने के लिए कासगंज पहुंचे।
ABP NEWS
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जल-जमाव और भारी ट्रैफिक जाम।
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जल-जमाव और भारी ट्रैफिक जाम।
Embed widget