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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वक्या BRICS समिट में शामिल होंगे बांग्लादेशी पीएम? विदेश मंत्री ने साधी चुप्पी

क्या BRICS समिट में शामिल होंगे बांग्लादेशी पीएम? विदेश मंत्री ने साधी चुप्पी

भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. इस समिट में बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान शामिल होंगे या नहीं इस पर विदेश मंत्री ने चुप्पी साधी हुई है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 09 Sep 2026 10:06 AM (IST)
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संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) के नए अध्यक्ष और बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने यह साफ नहीं किया है कि उनके देश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान इस हफ्ते भारत में होने वाले ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे या नहीं. भारत ने उन्हें इस सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेने का न्योता भेजा है.

कब है ब्रिक्स समिट
भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें पश्चिम एशिया के संकट से पैदा हुए आर्थिक असर समेत कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी. न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के आने को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा: "मैं यहां अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में मौजूद हूं. इसलिए आप मुझसे संयुक्त राष्ट्र से जुड़े सवाल पूछें. भारत-बांग्लादेश के रिश्तों या अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर विदेश मंत्री के तौर पर मैं अलग से बात करूंगा."

गौरतलब है कि खलीलुर रहमान ने मंगलवार को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष का पदभार संभाला है.

क्या शामिल होंगे पीएम तारिक रहमान
बांग्लादेश के इस सम्मेलन में शामिल होने को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है. भारत ने तारिक रहमान को ब्रिक्स सम्मेलन के आउटरीच सत्र में इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि वह इस समय 'बिम्सटेक' (BIMSTEC) संगठन के अध्यक्ष हैं. बिम्सटेक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान शामिल हैं.

अगस्त 2024 में जन-आंदोलन के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा था. इसके बाद भारत के उन्हें राजनीतिक शरण दिए जाने से दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आ गई थी. इसी वजह से बांग्लादेश के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं.

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के आने की पुष्टि को लेकर अभी उनके पास कोई नया अपडेट नहीं है.

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 09 Sep 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
BRICS BANGLADESH Tarique Rahman
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