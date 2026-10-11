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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप के खिलाफ अमेरिकी सांसद! रूसी तेल बैन पर लाए बिल को रोकने की तैयारी

ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी सांसद! रूसी तेल बैन पर लाए बिल को रोकने की तैयारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूसी डीजल पर से प्रतिबंध हटाने के फैसले से अमेरिकी सांसद भड़क गए हैं. उन्होंने इस फैसले को रोकने के लिए एक द्विदलीय विधेयक पेश करने का फैसला लिया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 11 Oct 2026 08:35 AM (IST)
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रिपब्लिकन सांसद ब्रायन फिट्जपैट्रिक ने घोषणा की है कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूसी डीजल पर से प्रतिबंध हटाने के फैसले को रोकने के लिए एक द्विदलीय विधेयक पेश करेंगे. ट्रम्प ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के बाद यह कदम उठाया था.

फिट्जपैट्रिक के इस कदम का रिपब्लिकन सांसद डॉन बेकन ने सपोर्ट किया है और वो इस विधेयक के सह-प्रायोजक बनने के लिए तैयार हो गए हैं. हालांकि, यह कदम काफी हद तक प्रतीकात्मक माना जा रहा है क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की वर्तमान मियाद जनवरी में खत्म हो रही है और उनके पास इसे पास कराने के लिए केवल कुछ ही महीनों का समय है.

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'रोनाल्ड रीगन पीस थ्रू स्ट्रेंथ एक्ट' करवाएंगे पास
कांग्रेस की यूक्रेन कॉकस के सह-अध्यक्ष फिट्जपैट्रिक ने सोशल मीडिया पर लिखा, "हम रूसी तेल की सभी खरीदारियों को रोकने के लिए एक द्विदलीय कानून पेश करेंगे. इसे 'रोनाल्ड रीगन पीस थ्रू स्ट्रेंथ एक्ट' कहा जाएगा और इसे संसद में भारी समर्थन से पास कराया जाएगा. बेकन ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि संसद को इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाना होगा.

ट्रंप की हुई आलोचना

हाल ही में पुतिन से फोन पर बातचीत के बाद, ट्रंप ने घोषणा की थी कि उन्होंने अमेरिका और वैश्विक बाजार में तुरंत 3,00,000 टन डीजल की आपूर्ति के लिए रूस के साथ समझौता किया है. ट्रंप के इस फैसले से अमेरिकी संसद के नेता हैरान हैं, क्योंकि हाल ही में संसद ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने और उसके प्रमुख तेल व्यापारिक सहयोगियों पर टैरिफ लगाने का अधिकार दिया था. संसद के कई वरिष्ठ नेताओं ने ट्रंप के इस फैसले की आलोचना की है:

सेनेटर जीन शाहीन ने कहा कि 2022 में संसद द्वारा रूसी ऊर्जा आयात पर लगाए गए प्रतिबंध को राष्ट्रपति इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते. सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने ट्रंप और पुतिन के बीच हुई इस डील को "शर्मनाक" करार दिया. डेमोक्रेटिक सांसद डेव मिन ने तंज कसते हुए कहा कि अगर ट्रंप इसी तरह रूस के साथ डील करते रहे, तो हमें खुद पर ही प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे.

रिपब्लिकन सांसद माइकल मैक्कॉल ने चिंता जताते हुए कहा कि डीजल की कीमतें कम करने की कोशिश में रूसी तेल से प्रतिबंध हटाने का मतलब क्रेमलिन की युद्ध मशीन को फंडिंग देना है, जिससे केवल हिंसा और तबाही बढ़ेगी.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान में ईसाई परिवार पर हमला! ईशनिंदा के आरोप में घर और दुकान में लगाई आग

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 11 Oct 2026 08:35 AM (IST)
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