वियतनाम में भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी, 15 की मौत, दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

वियतनाम में भारतीय टूरिस्टों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां फु क्वोक द्वीप के पास एक नाव पलट गई. यह नाव भारतीय टूरिस्टों को ले जा रही थी. भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि वह स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं. स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है.

वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह एक दुखद घटना है. कुछ घंटे पहले वियनताम के फु क्वोक द्वीप के पास कई भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक नाव पलट गई. घटना की सटीक जानकारी जुटाई जा रही है. स्थानीय अधिकारियों की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

हादसे में 21 लोग बचे, और 15 अन्य की मौत

फु क्वोक के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, दोपहर 1 बजे ओशन पियर आइलैंड कंपनी की एक स्पीडबोट पर्यटकों को होन में रुट से एन थोई पोर्ट जा रही थी. यह फुक्वोक एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर दूर है.

Another angle captures the desperate rescue effort after the speedboat capsized off Phu Quoc.



Heartbreaking scenes — but also extraordinary courage from rescuers and local boats racing against time to save lives.



Our thoughts are with the victims, their families, and everyone… pic.twitter.com/YuUHvPIDkD — NGO-SUGAR (@ngosugartp) July 11, 2026

तभी होन में रूट न्गोई से लगभग 499 मीटर वह पलट गई. इससे उसमें सवार सभी समुद्र में गिर गए. पलटी नाव को देखकर पास की पर्यटक की नावें मदद के लिए पहुंची. रेस्क्यू में शामिल एक नाव के मालिक ने बताया कि उनकी नाव घटनास्थल पर पांच मिनट में पहुंच गई थी. लेकिन रेस्क्यू में दिक्कत इसलिए आई, क्योंकि नाव के अंदर लोग फंसे थे.

उन्होंने जानकारी दी कि बहुत कम लोग होश में आ सके. इलाके में बारिश नहीं हो रही थी. समुद्र की लहरें तेज थी. बारिश नहीं हो रही थी. उस इलाके में पर्यटक नावें चल रही थीं. एन थोई बॉर्डर गार्ड ने घटनास्थल पर दो जहाज और 35 अधिकारी और सैनिक भेजे, जो नौसेना, कोस्ट गार्ड और अन्य संबंधित बलों के साथ बचाव कार्य में शामिल हुए.

दोपहर तक रेस्क्यू ने स्पीडबोट में सवार सभी 36 लोगों को किनारे तक पहुंचा दिया था. 21 लोग बच गए. 15 अन्य जिनमें दो महिलाएं और 13 पुरुष शामिल थे. उनकी मौत की पुष्टि हुई.

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भारतीय दूतावास ने एक साथ दो कंट्रोल रूम बनाए, हेल्पलाइन नंबर जारी

इसके अलावा दूतावास ने कहा है कि प्रभावित परिवारों को जानकारी और मदद देने के लिए, हो ची मिन्ह सिटी में भारत के वाणिज्य दूतावास में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है. इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है: +84 36 281 7930, +84 91 552 37 14 और +84 33 452 0414.

हनोई में भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे +84 91 308 9165 पर संपर्क किया जा सकता है. हम किसी भी मदद और सवाल के लिए उपलब्ध हैं.

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