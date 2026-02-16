हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘भारत-बांग्लादेश के रिश्ते एक मुद्दे पर बंधे नहीं...’, तारिक रहमान के शपथ ग्रहण से पहले शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बोली BNP

‘भारत-बांग्लादेश के रिश्ते एक मुद्दे पर बंधे नहीं...’, तारिक रहमान के शपथ ग्रहण से पहले शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बोली BNP

India-Bangladesh Relations: बीएनपी नेता मिर्जा फखरूल इस्लाम ने कहा कि नई दिल्ली और ढाका के संबंध किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं है या कोई एक मुद्दा दोनों के रिश्तों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 16 Feb 2026 10:52 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बांग्लादेश में हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में प्रचंड जीत दर्ज करने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) मंगलवार (17 फरवरी, 2026) को देश में नई सरकार बनाने वाली है. देश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया के निधन के बाद पार्टी की कमान संभालने वाले उनके बेटे तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उनके शपथ ग्रहण से मात्र एक दिन पहले बीएनपी ने पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण और भारत-बांग्लादेश के संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है.

दोनों देशों के संबंधों पर नहीं पड़ेगा असरः आलमगीर

बीएनपी के वरिष्ठ नेता और महासचिव मिर्जा फखरूल इस्लाम आलमगीर ने भारत-बांग्लादेश के संबंधों को लेकर स्पष्ट किया कि नई दिल्ली के साथ ढाका के संबंध सिर्फ किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं है या कोई एक मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत में मौजूदगी के बावजूद दोनों देशों के व्यापक संबंधों पर इसका नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा.

देश की जनता हसीना को सजा दिलाना चाहती हैः आलमगीर

ढाका के गुलशन स्थित पार्टी मुख्यालय में द हिंदू से बातचीत में आलमगीर ने कहा कि बीएनपी की अगली सरकार भारत के साथ विकास साझेदारी को और मजबूत करेगी और जिन परियोजनाओं में बांग्लादेश का हित है, उन्हें तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का मानना है कि शेख हसीना पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप हैं और देश की जनता उन्हें सजा दिलाने की मांग कर रही है. इसलिए हमारा मानना है कि भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले कर देना चाहिए.

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर भारत शेख हसीना को नहीं सौंपता है, तब भी इससे दोनों-देशों के व्यापक संबंधों, खासकर व्यापार और आर्थिक सहयोग, पर कोई असर नहीं पड़ेगा. आलमगीर ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, ‘हम भारत के साथ और बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं. दोनों देशों के रिश्ते किसी एक मुद्दे के बंधे नहीं होने चाहिए.’

और पढ़ें
Published at : 16 Feb 2026 10:52 PM (IST)
Tags :
Sheikh Hasina BNP INDIA BANGLADESH Tarique Rahman
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘भारत-बांग्लादेश के रिश्ते एक मुद्दे पर बंधे नहीं...’, तारिक रहमान के शपथ ग्रहण से पहले शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बोली BNP
‘भारत-बांग्लादेश के रिश्ते एक मुद्दे पर बंधे नहीं...’, शपथ ग्रहण से पहले शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बोली BNP
विश्व
'जब तक हमारी भूमिका..', यूक्रेन और रूस के युद्ध पर अमेरिका का बड़ा बयान, रूबियो बोले- वॉर खत्म करना चाहते हैं ट्रंप
'जब तक हमारी भूमिका..', यूक्रेन और रूस के युद्ध पर अमेरिका का बड़ा बयान, रूबियो बोले- वॉर खत्म करना चाहते हैं ट्रंप
विश्व
2030 तक दोगुना हो जाएगी चीन की न्यूक्लियर ताकत? अरुणाचल प्रदेश से 800 KM दूर क्या चल रही प्लानिंग
2030 तक दोगुना हो जाएगी चीन की न्यूक्लियर ताकत? अरुणाचल प्रदेश से 800 KM दूर क्या चल रही प्लानिंग
विश्व
खतरे में PCB चीफ मोहसिन नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए आसिम मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
खतरे में PCB चीफ नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
Advertisement

वीडियोज

Janhit: हैट्रिक की रेस...Yogi-Bhagwat का 'हिंदू संदेश' | Hindu | UP News | India Vs Pakistan
Bharat Ki Baat: करप्शन की 'धार', 65 लाख बेकार? | Mahoba Water Tank | CM Yogi | Akhiesh Yadav
Sandeep Chaudhary: 4 बार तारीख बढ़ी...फिर भी SIR में गड़बड़ी?
Sandeep Chaudhary: 4 बार तारीख बढ़ी...फिर भी SIR में गड़बड़ी? | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: 4 बार तारीख बढ़ी...फिर भी SIR में गड़बड़ी? | CM Yogi | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खतरे में PCB चीफ मोहसिन नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए आसिम मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
खतरे में PCB चीफ नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
बिहार
Bihar Board 10th Exam 2026: बिहार में मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पूरी, 1699 सेंटर बने, जानिए क्या-क्या लेकर जा सकेंगे
बिहार में मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पूरी, 1699 सेंटर बने, जानिए क्या-क्या लेकर जा सकेंगे
बॉलीवुड
'लिंकअप-ब्रेकअप से कौन नहीं गुजरता', रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
क्रिकेट
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें कहां और किसके खिलाफ खेलेगी अगला मैच
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें अगला मैच किसके खिलाफ
इंडिया
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
ट्रेंडिंग
मेहंदी में बनाया Amazon का ‘स्माइल’ लोगो, ऑफिस से शुरू हुई लव स्टोरी को दुल्हन ने यूं बनाया खास, वीडियो वायरल
मेहंदी में बनाया Amazon का ‘स्माइल’ लोगो, ऑफिस से शुरू हुई लव स्टोरी को दुल्हन ने यूं बनाया खास, वीडियो वायरल
हेल्थ
Cervical Cancer Screening: महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget