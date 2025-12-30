Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की अध्यक्ष खालिदा जिया का मंगलवार (30 दिसंबर) को ढाका के एवरकेयर अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. BNP की एक पोस्ट में कहा गया, 'खालिदा जिया का फज्र की नमाज के ठीक बाद सुबह करीब 6 बजे निधन हो गया है सभी से उनके लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करते हैं.'

BNP अध्यक्ष खालिदा जिया लीवर सिरोसिस, गठिया, डायबिटीज, चेस्ट और हार्ट की कई समस्याओं से गुजर रही थीं. उन्हें 23 नवंबर को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और पिछले 36 दिनों से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन पिछली रात उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी.

बांग्लादेश की पहली महिला PM थीं खालिदा जिया

साल 1991 में पहली बार खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं. उनके पति जियाउर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे. खालिदा जिया का पहला कार्यकाल 1991 से 1996 तक था और दूसरी बार वो 2001 से 2006 तक प्रधानमंत्री रहीं. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की स्थापना जिया के पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने साल 1978 में की थी.

पति की हत्या के बाद संभाली सियासत

साल 1981 में जिया के पति रहमान की हत्या हो गई और इसके बाद खालिदा जिया राजनीति में एक्टिव हो गईं. साल 1982 में पूर्व सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मुहम्मद इरशाद के नेतृत्व में सैन्य तख्तापलट किया गया. 1984 में जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष बनीं. बता दें कि जिया के पास बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और मुस्लिम देशों में बेनजीर भुट्टो के बाद दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनने का खिताब है.

शेख हसीना से थी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता

खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को बांग्लादेश में बैटल ऑफ बेगम्स के नाम से जाना जाता था, जिसने दशकों तक वहां की राजनीति को प्रभावित किया. बांग्लादेश में शेख हसीना के दौर में बीएनपी प्रमुख विपक्षी दल रहा. बीएनपी ने 2024 के आम चुनावों का बहिष्कार किया था. बता दें कि इस वक्त खालिदा जिया की बीएनपी बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है. जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश के भावी प्रधानमंत्री कहे जा रहे हैं.

देशनेत्री के नाम से मशहूर थीं

खालिदा जिया का जन्म 1945 में बंगाल प्रेसीडेंसी के दिनाजपुर जिले के जलपाईगुड़ी में हुआ था. उनके पिता इस्कंदर अली मजूमदार चाय व्यवसायी थे और मां तैयबा मजूमदार थीं. जिया 5 भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर थीं. बेगम खालिदा जिया का जीवन जीत, हार, जेल और बीमारी के बीच संघर्ष की एक लंबी दास्तां रहा है. अपने समर्थकों के लिए जिया देशनेत्री थीं.

