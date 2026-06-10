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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभूटान के पीएम तोबगे प्रधानमंत्री मोदी को मानते हैं 'अपना बड़ा भाई और मार्गदर्शक', बताई वजह

भूटान के पीएम तोबगे प्रधानमंत्री मोदी को मानते हैं 'अपना बड़ा भाई और मार्गदर्शक', बताई वजह

भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए यह उपलब्धि महज एक राजनीतिक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक ऐसे रिश्ते को याद करने का अवसर है जो वर्षों में और मजबूत हुआ है.

By : आईएएनएस | Updated at : 10 Jun 2026 04:03 PM (IST)
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भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का नया कीर्तिमान स्थापित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं. इसी क्रम में भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक भावनात्मक पत्र लिखते हुए उन्हें अपना 'मित्र, बड़ा भाई और मार्गदर्शक' बताया.

तोबगे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जताए गए विश्वास की सराहना करते हुए अपनी बात शुरू की. उन्होंने लिखा, '26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने 4,399 दिनों का कार्यकाल पूरा कर भारत के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय लिखा है. यह केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र द्वारा अपने नेता पर बार-बार जताए गए विश्वास को दर्शाता है.'

भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए यह उपलब्धि महज एक राजनीतिक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक ऐसे रिश्ते को याद करने का अवसर है जो वर्षों में और मजबूत हुआ है. उन्होंने लिखा कि वह प्रधानमंत्री मोदी को एक करीबी मित्र, बड़े भाई और ऐसे मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं जिनकी जनसेवा को लेकर प्रतिबद्धता उन्हें लगातार प्रेरित करती है.

2014 में हुई अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री मोदी से पहली बार उनके शपथ ग्रहण समारोह में मिला था. पहली ही मुलाकात में उनकी आत्मीयता और सादगी ने मुझे प्रभावित किया था. बाद में यह औपचारिक परिचय गहरी मित्रता में बदल गया.'

यह भी पढ़ें:- जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश

उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भूटान को चुना था. तोबगे के अनुसार यह निर्णय दोनों देशों के विशेष संबंधों और भूटान के प्रति मोदी के स्नेह का स्पष्ट संदेश था. भूटानी प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों के दौरान दोनों नेताओं के बीच विकास, शासन, क्षेत्रीय चुनौतियों और समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होती रही है. इन संवादों के माध्यम से उन्होंने मोदी की दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता, विनम्रता और लोगों से जुड़ने की अद्भुत कला को करीब से देखा है.

तोबगे ने पीएम मोदी के सादे जीवन का जिक्र करते हुए आगे लिखा, 'व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी हमेशा मेरे परिवार और बच्चों का हालचाल पूछते हैं तथा स्वास्थ्य, योग और संतुलित जीवनशैली को लेकर अपने अनुभव भी साझा करते हैं. यही मानवीय गुण हमारी मित्रता को और मजबूत बनाते हैं.'

भूटान के पीएम ने भारतीय समकक्ष को बड़ा भाई बताने की वजह का खुलासा किया. उन्होंने कहा, "दक्षिण एशियाई संस्कृति में 'बराई भाई' केवल उम्र में बड़े व्यक्ति को नहीं कहा जाता, बल्कि ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो मार्गदर्शन दे, कठिन समय में साथ खड़ा रहे और सफलता में भी खुशी साझा करे. प्रधानमंत्री मोदी में उन्हें हमेशा ऐसे ही बड़े भाई का स्वरूप दिखाई दिया है."

द्विपक्षीय संबंधों को उन्होंने विश्वास, सम्मान और सहयोग पर आधारित बताया. दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह मित्रता और अधिक मजबूत हुई है. उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देशों की साझेदारी भविष्य में भी शांति, समृद्धि और साझा विकास के नए आयाम स्थापित करती रहेगी.

यह भी पढ़ें:- नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक PM बनने पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का आया मैसेज, फोटो शेयर कर क्या कहा?

Published at : 10 Jun 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Bhutan Congress BJP PM Modi
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