बांग्लादेश में आगामी चुनावों से पहले सियासी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. राजधानी ढाका में मंगलवार रात अज्ञात हमलावरों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के युवा नेता अजीजुर रहमान मुसाब्बिर की गोली मारकर हत्या कर दी. यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब देश में चुनाव आचार संहिता लागू है और 12 फरवरी को मतदान होना है. इस हत्या ने एक बार फिर बांग्लादेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था और चुनावी माहौल को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.



करवान बाजार में हुई फायरिंग

पुलिस और पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अजीजुर रहमान मुसाब्बिर ढाका मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ स्वेच्छासेबक दल के पूर्व महासचिव रह चुके थे. मंगलवार रात करीब 8.30 बजे करवान बाजार इलाके में सुपर स्टार होटल के पास, बशुंधरा सिटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नजदीक उन पर हमला किया गया. यह इलाका ढाका के सबसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रों में से एक है.



करीब से मारी गई गोलियां

शुरुआती जानकारी के अनुसार, हमलावरों ने मुसाब्बिर पर बेहद करीब से कई राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए. गोली लगते ही उनकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई. हमले में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने बताया कि घायल की हालत स्थिर है.



अस्पताल में तोड़ा दम

तेजगांव डिवीजन के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त फजलुल करीम ने स्थानीय मीडिया को बताया कि दोनों पीड़ितों को पहले बीआरबी अस्पताल ले जाया गया था. बाद में मुसाब्बिर को पंथपथ इलाके के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पेट में गोली लगने के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया. दूसरे घायल को बेहतर इलाज के लिए ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया.



चुनाव से पहले बढ़ती सियासी हिंसा

यह हत्या बांग्लादेश में बढ़ती राजनीतिक हिंसा की कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है. हाल के दिनों में जूबो दल के एक नेता की भी गोली मारकर हत्या की गई थी. इससे पहले 12 दिसंबर को इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की भी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच हत्या कर दी गई थी. जुलाई में हुए जन आंदोलन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से देश का सियासी माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है.



इलाके में बवाल और सड़क जाम

गोलीबारी की घटना के बाद करवान बाजार इलाके में तनाव फैल गया. गुस्साए लोगों ने सार्क फाउंटेन चौराहे पर सड़क जाम कर दी, जिससे देर रात तक यातायात ठप रहा. करीब 10.30 बजे सेना के जवान मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को हटाकर सड़क खुलवाई.



पुलिस-सेना की तैनाती, जांच जारी

हालांकि प्रदर्शनकारी बाद में दोबारा लौट आए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और सावधानी से वाहनों को निकलने दिया गया. पुलिस और सेना की टीमें कई घंटों तक मौके पर तैनात रहीं ताकि हालात और न बिगड़ें. फिलहाल हमलावरों की पहचान के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन बुधवार सुबह तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.