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डीप स्टेट को लेकर क्या कहा

इसके अलावा डीप स्टेट की अटकलों पर टिप्पणी करते हुए तौहीद ने कहा कि ऐसे तत्व अक्सर दुनिया भर में मौजूद होते हैं, लेकिन वे आमतौर पर मौजूदा राजनीतिक धाराओं का विरोध करने के बजाय उन्हें अपने हिसाब से ढालकर काम करते हैं. इसके अलावा तौहीद हुसैन ने यूनुस की अंतरिम सरकार के जाने से ठीक एक हफ्ते पहले अमेरिका के साथ हुई सीक्रेट डील से खुद को अलग कर लिया था.

अवामी लीग की फिर से होगी वापसी

इसके अलावा उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अवामी लीग के बांग्लादेश की राजनीति से स्थायी रूप से बाहर रहने की संभावना कम ही है. उन्होंने भविष्यवाणी की कि शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की देश की राजनीति में फिर से वापसी होगी और वह अगले चुनाव में शायद हिस्सा भी लेगी. हालांकि उन्होंने तारिक रहमान की BNP के नेतृत्व वाली सरकार का पूरा आकलन करने से इनकार कर दिया, लेकिन यह जरूर कहा कि अमेरिका, चीन और भारत के साथ संबंधों को संभालना उनके नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती है.

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