शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद फरवरी 2026 में हुए चुनावों में जीत दर्ज कर सत्ता संभालने वाले तारिक रहमान के लिए नौ महीने बेहद उथल-पुथल भरे साबित हो रहे हैं. एक तरफ जहां प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार को राजनीतिक हिंसा और विरोध प्रदर्शनों की आग बुझाने में नाकामी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है. हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि सरकार को सात जिलों में सीमा सुरक्षा बल (BGB) की 97 टुकड़ियां तैनात करनी पड़ी हैं.

आखिर तारिक रहमान सरकार किन मुश्किलों में फंसी है और कहां-कहां से उन पर दबाव बन रहा है...

शेख हसीना की वापसी का ऐलान और हिंसा की चिंगारी

इस वक्त बांग्लादेश में जो भी हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का दिसंबर में देश लौटने का ऐलान है. हसीना की प्रतिबंधित पार्टी अवामी लीग ने सरकार के उस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, जिसमें उन्हें नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र देने से मना कर दिया गया था.

अवामी लीग ने 19 नवंबर को देशव्यापी बंद का आह्वान किया, जिसके बाद देश के 18 जिलों में हिंसा भड़क गई. इस हिंसा में सत्तारूढ़ BNP के दो नेताओं की हत्या कर दी गई, जबकि कई जगहों पर बसों, पुलिस स्टेशनों और पार्टी कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया गया.

हालात इतने बिगड़े कि नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के पैतृक घर तक को आग लगा दी गई. प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने इस हिंसा के लिए अवामी लीग और उसके 'सीमा पार बैठे आकाओं' को जिम्मेदार ठहराया है, जो सीधे तौर पर भारत की ओर इशारा करता है.

चारों तरफ से घिरी सरकार, कहां-कहां से दबाव?

तारिक रहमान सरकार के सामने सिर्फ राजनीतिक हिंसा ही नहीं, बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ चुनौतियां खड़ी हैं:

राजनीतिक दबाव: अवामी लीग के अलावा, मुख्य विपक्षी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने भी मोर्चा खोल दिया है. जमात ने 21 नवंबर से 31 दिसंबर तक सरकार के खिलाफ देशव्यापी रैलियों और विरोध प्रदर्शनों का ऐलान किया है और सरकार पर हिंसा रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है. इसके अलावा, छात्र संगठन NCP भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है, जो जुलाई चार्टर में किए गए सुधारों को लागू न करने पर सवाल उठा रहा है.

अवामी लीग के अलावा, मुख्य विपक्षी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने भी मोर्चा खोल दिया है. जमात ने 21 नवंबर से 31 दिसंबर तक सरकार के खिलाफ देशव्यापी रैलियों और विरोध प्रदर्शनों का ऐलान किया है और सरकार पर हिंसा रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है. इसके अलावा, छात्र संगठन NCP भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है, जो जुलाई चार्टर में किए गए सुधारों को लागू न करने पर सवाल उठा रहा है. आर्थिक दबाव: देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले तैयार कपड़ा उद्योग (RMG) के मजदूर पिछले कई दिनों से वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर हैं. गाजीपुर, आशुलिया और सावर जैसे औद्योगिक इलाकों में कई कारखाने बंद करने पड़े हैं. यह सरकार के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती है.

देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले तैयार कपड़ा उद्योग (RMG) के मजदूर पिछले कई दिनों से वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर हैं. गाजीपुर, आशुलिया और सावर जैसे औद्योगिक इलाकों में कई कारखाने बंद करने पड़े हैं. यह सरकार के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती है. सुरक्षा का संकट: सरकार के पास कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती भी है. मानवाधिकार संगठनों के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से सितंबर 2026 के बीच राजनीतिक हिंसा की 467 घटनाएं दर्ज की गईं. इनमें 94 लोगों की मौत और 3,587 लोग घायल हुए. इनमें से 112 झड़पें सत्तारूढ़ BNP के अंदरूनी गुटों की थीं, जिनमें 18 लोगों की जान गई.

सरकार के पास कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती भी है. मानवाधिकार संगठनों के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से सितंबर 2026 के बीच राजनीतिक हिंसा की 467 घटनाएं दर्ज की गईं. इनमें 94 लोगों की मौत और 3,587 लोग घायल हुए. इनमें से 112 झड़पें सत्तारूढ़ BNP के अंदरूनी गुटों की थीं, जिनमें 18 लोगों की जान गई. कूटनीतिक दबाव: अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों ने सरकार के लिए एक बड़ा कूटनीतिक संकट खड़ा कर दिया है. 2026 में अल्पसंख्यकों पर हमलों की संख्या 2025 के मुकाबले पांच गुना बढ़ गई है. यह भारत के साथ संबंधों में तनाव का एक बड़ा कारण बन रहा है.

सरकार का रुख और आगे का रास्ता क्या हो सकता है?

बढ़ती हिंसा और विरोध के बीच प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने संसद में अवामी लीग को 'आतंकवादी संगठन' करार दिया है और सभी लोकतांत्रिक दलों से एकजुट होकर इस 'फासीवादी ताकत' का मुकाबला करने की अपील की है. सरकार ने हालात को काबू में करने के लिए सात जिलों में BGB की 97 टुकड़ियां तैनात की हैं और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है.

हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ सख्ती से हालात नहीं सुधरेंगे. सरकार को राजनीतिक दलों से बातचीत करनी होगी और आर्थिक मुद्दों, खासकर मजदूरों की मांगों का हल निकालना होगा. अगर सरकार जल्द ही हिंसा पर काबू नहीं पा सकी, तो आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन और भी भड़क सकते हैं, जिससे सरकार की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं.

तो क्या रहमान सरकार फेल हो रही है?

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तारिक रहमान की सरकार अभी पूरी तरह से 'फेल' नहीं हुई है, लेकिन वह अपने अस्तित्व के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है. सरकार के पास सत्ता तो है, लेकिन हिंसा को रोकने, विपक्ष को शांत करने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में उसकी विफलता उसे 'फेलियर' की ओर धकेल रही है. अगर सरकार जल्द ही कोई ठोस राजनीतिक और आर्थिक समाधान नहीं निकालती, तो यह संकट उसके लिए अस्तित्व का संकट बन सकता है.

तारिक रहमान सरकार के सामने इस वक्त राजनीतिक हिंसा, विपक्ष के बढ़ते दबाव, मजदूरों के आंदोलन और कूटनीतिक चुनौतियों का एक बड़ा पहाड़ खड़ा है. शेख हसीना की वापसी की आहट ने इस संकट को और भी गहरा कर दिया है. सरकार के पास हालात को संभालने का समय सीमित है. यह देखना बाकी है कि वह इस चौतरफा दबाव का सामना कैसे करती है.