इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल (ICT) के फैसले से ठीक पहले बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने समर्थकों को भेजे एक ऑडियो क्लिप में भावुक संदेश दिया. उन्होंने कहा कि “अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है, वही मेरी मौत देगा… मैं लोगों के लिए काम करती रहूंगी.” हसीना पर उनके शासनकाल में मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप है, लेकिन उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और राजनीतिक साजिश बताया है.

हसीना बोलीं-फैसले की परवाह नहीं, आरोप फर्जी हैं

हसीना ने कहा कि उन्हें अदालत के फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन पर लगे आरोप गलत और मनगढ़ंत हैं. उनका कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया उनके दल अवामी लीग को कमजोर करने की कोशिश का हिस्सा है, जबकि अवामी लीग जनता की ताकत से खड़ा हुआ दल है, न कि किसी सत्ता हड़पने वाले की देन.

यूनुस की सरकार पर सत्ता हथियाने का आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार अवामी लीग को खत्म करने का प्रयास कर रही है. हसीना के अनुसार, यूनुस ने सत्ता को जबरन अपने हाथ में लेकर संविधान का उल्लंघन किया है और यह अपराध दंडनीय है.

समर्थकों को संदेश-घबराओ मत, मैं फिर लौटूंगी

हसीना ने अपने समर्थकों से कहा कि वे किसी तरह की चिंता न करें और धैर्य बनाए रखें. उन्होंने कहा कि वह जिंदा हैं, जिंदा रहेंगी और एक बार फिर अपने लोगों की भलाई के लिए काम करेंगी. उनका कहना है कि जनता ही अंत में यूनुस और उनके सहयोगियों को जवाब देगी और न्याय करेगी.

ICT के फैसले पर भी दो टूक बयान

पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर उनके खिलाफ फैसला भी आ जाए तो भी वह पीछे नहीं हटेंगी. उन्होंने कहा कि वह अपने माता-पिता और भाई-बहनों को खो चुकी हैं, उनका घर जला दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम से हार नहीं मानी और आगे बढ़ती रहीं. इसलिए यह फैसला भी उन्हें नहीं रोक सकेगा.

गोनोभवन पर हमले को बताया गुंडागर्दी

हसीना ने अपने हटाए जाने के बाद गोनोभवन में हुई लूटपाट और तोड़फोड़ को “क्रांति” कहे जाने पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि गुंडे और आतंकवादी कभी क्रांति नहीं ला सकते और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी आंदोलन का प्रतीक नहीं होता.

देश की बिगड़ती स्थिति पर निशाना

हसीना ने कहा कि उनके शासन में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा था, लेकिन अब बेरोजगारी बढ़ रही है, उद्योग बंद हो रहे हैं, आमदनी घट रही है और बैंकों में घोटाले बढ़ रहे हैं. उनके मुताबिक, देश को इस कठिन स्थिति से बाहर निकालना जरूरी है.

अंत में दिया मजबूत संदेश

संदेश के अंत में उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय आने पर सबका हिसाब होगा और वह जनता के लिए काम करने वापस आएंगी. उन्होंने कहा, “इंशाअल्लाह, हम सब ठीक होंगे,” और अपना संदेश “जय बंगला, जय बंगला, बांग्लादेश” के साथ समाप्त किया.