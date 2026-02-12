हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bangladesh PM Salary: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को हर महीने कितनी मिलती है सैलरी, क्या-क्या सुविधाएं? जानें

Bangladesh PM Salary: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को वेतन के अलावा कई तरह के भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं. इनमें आधिकारिक आवास, आवास भत्ता, दैनिक भत्ता, बीमा और अन्य सरकारी सुविधाएं शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 12 Feb 2026 01:05 PM (IST)
बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए मतदान जारी है, जहां 299 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. इस बार मैदान में BNP और  जमात-ए-इस्लामी है. हालांकि, इस बीच ये जानना जरूरी है कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री को कितनी सैलरी मिलती है. Law of Bangladesh की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का वेतन Prime Minister (Remuneration and Privileges) Act में 2016 में किए गए संशोधन के अनुसार तय किया गया है, जो 1 जुलाई 2015 से प्रभावी हुआ. इस संशोधन के बाद प्रधानमंत्री के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की गई थी. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को हर महीने 1,15,000 टका (Bangladeshi Taka) का बेसिक वेतन मिलता है. अगर महीने की सैलरी को 12 से गुणा करें तो वार्षिक मूल वेतन 13,80,000 टका (1,15,000 × 12) बनता है. यह केवल बेसिक सैलरी है और इसमें अन्य भत्ते शामिल नहीं हैं.

प्रधानमंत्री को वेतन के अतिरिक्त कई तरह के भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं. इनमें आधिकारिक आवास, आवास भत्ता, दैनिक भत्ता (Daily Allowance), बीमा और अन्य सरकारी सुविधाएं शामिल हैं. इन सभी को जोड़कर कुल मासिक आय लगभग 3,05,000 टका या उससे अधिक हो जाती है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह राशि करीब 2,500 अमेरिकी डॉलर के बराबर बैठती है.

क्या है सैलरी का बैकग्राउंड?

2016 के संशोधन से पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का मासिक वेतन 58,600 टका था. संशोधन के बाद इसे बढ़ाकर 1,15,000 टका कर दिया गया, यानी लगभग दोगुना कर दिया गया. यह वेतन वृद्धि केवल प्रधानमंत्री तक सीमित नहीं थी. इसी संशोधन के तहत राष्ट्रपति, संसद के स्पीकर और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जैसे अन्य उच्च संवैधानिक पदों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई थी.  इस प्रकार Bangladesh Prime Minister Salary 2026 के अनुसार, बेसिक वेतन अपेक्षाकृत सीमित दिखाई देता है, लेकिन भत्तों और आधिकारिक सुविधाओं को जोड़ने पर कुल मासिक पारिश्रमिक काफी अधिक हो जाता है.

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को मिलने वाली सुविधा

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को केवल वेतन ही नहीं, बल्कि कई आधिकारिक सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं. ये सुविधाएं Prime Minister (Remuneration and Privileges) Act और संबंधित सरकारी प्रावधानों के तहत दी जाती हैं.

आधिकारिक निवास

प्रधानमंत्री के लिए एक सरकारी आधिकारिक आवास निर्धारित होता है. इस आवास का रखरखाव, सुरक्षा, साज-सज्जा और अन्य व्यवस्थाओं का पूरा खर्च सरकार उठाती है.

परिवहन सुविधाएं

प्रधानमंत्री को आधिकारिक उपयोग के लिए एक सरकारी कार उपलब्ध कराई जाती है. इसके अलावा उनके परिवार के लिए अलग कार और निजी स्टाफ के उपयोग के लिए भी वाहन दिए जाते हैं, जिनका खर्च सरकारी खजाने से वहन किया जाता है. देश के भीतर और विदेश में आधिकारिक यात्राओं के लिए यात्रा भत्ते भी दिए जाते हैं. हवाई यात्राओं के दौरान सरकारी खर्चे पर वार्षिक बीमा कवर की सुविधा भी उपलब्ध होती है.

चिकित्सा सुविधाएं

प्रधानमंत्री और उनके परिवार को बांग्लादेश के किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है. यदि चिकित्सक की सलाह हो, तो वे सरकारी खर्चे पर विदेश में भी इलाज करा सकते हैं.

कर्मचारी और स्टाफ

प्रधानमंत्री को अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत और घरेलू कर्मचारियों को रखने का अधिकार होता है. इन कर्मचारियों का वेतन और अन्य खर्च सरकार की ओर से वहन किया जाता है.

सुरक्षा व्यवस्था

प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल (Special Security Force - SSF) तैनात रहता है. यह बल उनकी देश और विदेश यात्रा के दौरान भी सुरक्षा सुनिश्चित करता है.

प्रधानमंत्री को Discretionary Grant

प्रधानमंत्री को विवेकपूर्ण अनुदान (Discretionary Grant) के रूप में प्रति वर्ष लगभग 1.50 करोड़ टका की राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसका उपयोग वे निर्धारित नियमों के तहत कर सकते हैं. इस प्रकार Bangladesh Prime Minister Facilities 2026 के तहत प्रधानमंत्री को वेतन के अलावा आवास, सुरक्षा, चिकित्सा, परिवहन और अन्य कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलती हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें बिना किसी बाधा के प्रशासनिक दायित्व निभाने में सक्षम बनाना है.

Published at : 12 Feb 2026 01:05 PM (IST)
