Bangladesh Election 2026: तारिक रहमान की जीत, केयरटेकर 'यूनुस' की विदाई; अब आगे क्या प्लान?

Bangladesh Politics: बांग्लादेश इस समय अपने इतिहास के एक बड़े मोड़ पर खड़ा है. अवामी लीग के पतन के बाद देश की जिम्मेदारी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉ. मोहम्मद यूनुस के हाथों में आई. मुख्य सलाहकार बनते ही उन्होंने टूटी हुई व्यवस्था को संभालने और ऐसे चुनाव की राह बनाने की बात कही, जो देश का भविष्य तय करेगा. चुनाव में तारिक रहमान की बड़ी जीत के बाद अब यूनुस को पद छोड़ना होगा. इसके साथ ही देश के नए सिरे से निर्माण की कोशिश शुरू होगी.

यूनुस का सफर

डॉ. यूनुस दुनिया भर में गरीबों के लिए छोटे कर्ज यानी माइक्रोक्रेडिट की सोच लाने के लिए जाने जाते हैं. 1974 के भयानक अकाल के बाद उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ पढ़ाना काफी नहीं है, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए पैसा भी चाहिए. इसी सोच से ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई. केयरटेकर पीएम बनने के बाद उनके सामने देश की सरकारी मशीनरी को ठीक करने की बड़ी चुनौती थी. अगस्त 2024 में प्रदर्शनकारियों के बुलावे पर वे निर्वासन से लौटे और बोले कि उन्हें पूरी तरह से टूटी हुई व्यवस्था मिली है. उनका साफ कहना था कि देश को फिर से तानाशाही की ओर नहीं जाने देना है.

सुधार और चुनाव की दिशा

यूनुस सरकार ने कहा कि सिर्फ चुनाव करा देना काफी नहीं है, चुनाव के बाद देश को सही रास्ते पर भी ले जाना होगा. इसके लिए एक “सुधार चार्टर” तैयार किया गया. 19 जनवरी को देश को संबोधित करते हुए यूनुस ने जनमत संग्रह का समर्थन करने की अपील की और कहा कि अगर लोग “हां” में वोट देंगे तो नए बांग्लादेश का रास्ता खुलेगा.

राजनीतिक हालात और तनाव

हालात आसान नहीं हैं. अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है. पार्टी की प्रमुख शेख हसीना इस समय भारत में निर्वासन में हैं और उन पर गंभीर आरोप हैं. पिछले साल नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अगस्त 2024 के प्रदर्शनों के दौरान घातक बल इस्तेमाल करने के आदेश के मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई. नागरिकों के खिलाफ अपराधों के लिए उन्हें अलग से उम्रकैद भी मिली है.

दूसरी ओर, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान दिसंबर में दो दशकों बाद लंदन से लौटे और पीएम पद के बड़े दावेदार बनकर उभरे. उनका मुख्य मुकाबला जमात-ए-इस्लामी से था, लेकिन इस लड़ाई में बीएनपी ने साफ जीत दर्ज की. इसी बीच देश में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाएं भी चिंता बढ़ा रही हैं. दिसंबर में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने माहौल और गरमा दिया.

अवामी लीग का विरोध

अवामी लीग ने यूनुस सरकार की घोषित चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह खारिज कर दिया है. पार्टी ने 12 फरवरी 2026 की चुनाव तारीख को अवैध बताया और मौजूदा प्रशासन को कड़े शब्दों में घेरा. पार्टी का कहना है कि इस सरकार के तहत निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं हैं. हसीना सरकार के गिरने के बाद भारत के साथ रिश्तों में भी खटास आई है.