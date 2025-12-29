बांग्लादेश की पूर्व पीएम बेगम खालिदा जिया 13वां नेशनल पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेंगी. फिलहाल उनकी सहत खराब और अस्पताल में इलाज चल रहा है. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने उनकी तरफ से बोगरा-7 निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया है.

कहां से चुनाव लड़ेंगी खालिदा जिया

ढाका ट्रिब्यून ने बताया कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया की तरफ से सोमवार (29 दिसंबर 2025) को बोगरा-7 सीट के लिए नॉमिनेशन पेपर जमा किया गया. पार्टी चीफ के सलाहकार हेलालुज्जमां तालुकदार लालू ने दोपहर करीब 3:00 बजे डिप्टी कमिश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर तौफीकुर रहमान के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया.

बोगरा-7 सीट से चुनाव लड़ रही खालिदा जिया का प्रतिनिधित्व शाहजहांपुर उपजिला बीएनपी के अध्यक्ष इनामुल हक शाहीन और गबटोली उपजिला बीएनपी के महासचिव इनामुल हक नतून समेत पार्टी नेताओं ने किया.

बोगरा-7 सीट का BNP के लिए खास महत्व

हेलालुज्जमां तालुकदार लालू ने कहा कि बोगरा-7 सीट का बीएनपी के लिए ऐतिहासिक महत्व है, यह सीट पार्टी संस्थापक जियाउर रहमान का घर रहा है, खालिदा जिया ने पहली बार 1991 के राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में यह सीट जीती थी और 1996 और 2001 में भी यहां जीत हासिल की थी.

प्रथोम आलो मीडिया आउटलेट के अनुसार, ढाका साउथ सिटी के बीएनपी संयोजक और खालिदा जिया के चुनाव समन्वयक मुंशी रफीकुल आलम, जिन्हें मजनू के नाम से भी जाना जाता है, ने भी उसी चुनाव क्षेत्र के लिए बीएनपी उम्मीदवार के तौर पर अपना नॉमिनेशन दाखिल किया.

'आखिरी समय में चुनाव नहीं लड़ पाईं तो दूसरा प्रत्याशी मैदान में उतरेगा'

खालिदा जिया का नॉमिनेशन जमा करने आए पार्टी के उपाध्यक्ष अब्दुल अवल मिंटू ने कहा कि इस चुनाव क्षेत्र के लिए एक दूसरे उम्मीदवार का इंतजाम किया गया है. उन्होंने कहा, 'हमारी नेता बीमार हैं, अगर वह आखिरी समय में चुनाव नहीं लड़ पाती हैं तो दूसरा प्रतिभागी मैदान में उतरेगा. हालांकि, अगर खालिदा जिया मैदान में नहीं भी हैं तो भी उनकी तरफ से अभियान जारी है.'

इससे पहले, 21 दिसंबर की दोपहर को केंद्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य अबू तालेब के नेतृत्व में बीएनपी नेताओं ने फेनी-1 निर्वाचन क्षेत्र के लिए खालिदा जिया की ओर से नॉमिनेशन फॉर्म लिया था.

