हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वशेख हसीना को सजा सुनाए जाने के 48 घंटे के भीतर दिल्ली पहुंचे बांग्लादेशी NSA, अजीत डोभाल को दिया न्योता, जानें पूरा मामला

शेख हसीना को सजा सुनाए जाने के 48 घंटे के भीतर दिल्ली पहुंचे बांग्लादेशी NSA, अजीत डोभाल को दिया न्योता, जानें पूरा मामला

CSC Meeting in Delhi: बांग्लादेश के NSA डॉ. रहमान कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) की बैठक में शामिल होने के लिए मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचे थे. इस बैठक की मेजबानी भारतीय NSA अजीत डोभाल ने की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 19 Nov 2025 09:44 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने बुधवार (19 नवंबर, 2025) को अपने बांग्लादेशी समकक्ष डॉ. खलीलुर रहमान से मुलाकात की. दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच यह बैठक बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ICT की ओर से मौत की सजा सुनाने के बाद पहली बार हुई है.

बांग्लादेश के एनएसए डॉ. रहमान बुधवार (20 नवंबर, 2025) को आयोजित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) की बैठक में शामिल होने के लिए एक दिन पहले मंगलवार (19 नवंबर, 2025) को नई दिल्ली पहुंचे थे. इस बैठक की मेजबानी भारतीय NSA अजीत डोभाल ने की.

पहल से आयोजित इस कार्यक्रम में भारत और बांग्लादेस के एनएसए किसी भी द्विपक्षीय बैठक को लेकर चुप्पी साधे हुए थे. इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि एनएसए अजीत डोभाल की ओर से बुधवार (19 नवंबर) को आयोजित डिनर में बांग्लादेशी NSA डॉ. खलीलुर रहमान भी शामिल होंगे. इसके बाद वह गुरुवार (20 नवंबर) को CSC की बैठक में शामिल होंगे और फिर ढाका रवाना हो जाएंगे.

NSA अजीत डोभाल से बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

इस बैठक के संबंध में भारत स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने एक बयान जारी किया था. उच्चायोग ने कहा, ‘कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) की सातवीं NSA-स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए NSA डॉ. खलीलुर रहमान के नेतृत्व में नई दिल्ली पहुंचे बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार (19 नवंबर, 2025) को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनकी टीम से मुलाकात की. उन्होंने CSC के कार्य और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की.’

वहीं, बुधवार (19 नवंबर) को दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की मुलाकात के दौरान खलीलुर रहमान ने एनएसए अजीत डोभाल को बांग्लादेश आने का न्योता दिया.

शेख हसीना को मौत की सजा मिलने के 2 दिन के भीतर नई दिल्ली पहुंचे बांग्लादेशी NSA

बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) डॉ. खलीलुर रहमान की यह दिल्ली यात्रा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल-बांग्लादेश (ICT-B) की ओर से मौत की सजा सुनाए जाने के बाद 48 घंटे के भीतर हुई है.

शेख हसीना को ICT-B ने उन मामलों में दोषी ठहराया है, जो जून से अगस्त 2024 के बीच बांग्लादेश में छात्र प्रदर्शनों को दबाने के उनकी सरकार के प्रयासों से जुड़े हैं. आईसीटी बांग्लादेश ने गृह मंत्री असदोउज्जमान कमाल खान को भी मौत की सजा सुनाई है.

Published at : 19 Nov 2025 09:32 PM (IST)
Tags :
Dhaka Ajit Doval Sheikh Hasina INDIA BANGLADESH
और पढ़ें
