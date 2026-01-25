हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं का कत्लेआम, एक और अल्पसंख्यक युवक को जिंदा जलाया

बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं का कत्लेआम, एक और अल्पसंख्यक युवक को जिंदा जलाया

बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम जारी है. ताजा मामला नरसिंगदी जिले में एक 23 वर्षीय हिंदू युवक को गैरेज के अंदर जलाकर मारने का सामने आया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 25 Jan 2026 12:56 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम जारी है. ताजा मामला नरसिंगदी जिले में एक 23 वर्षीय हिंदू युवक को गैरेज के अंदर जलाकर मारने का सामने आया है. इस सुनियोजित हत्या से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गईं हैं.

'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की पहचान चंचल चंद्र भौमिक के रूप में हुई है, जो कई सालों से गैराज में काम कर रहा था. मृतक मूल रूप से कुमिला जिले के लक्ष्मीपुर गांव का रहने वाला था और काम के सिलसिले में नरसिंगदी में रह रहा था।. चंचल अपने परिवार का मंझला बेटा था और परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य भी था.

क्या है पूरा मामला
यह घटना नरसिंगदी पुलिस लाइंस से सटे मस्जिद बाजार क्षेत्र के पास घटी. प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार हमला शुक्रवार देर रात उस समय हुआ, जब चंचल गैराज में सो रहा था. हमलावरों ने कथित तौर पर दुकान के शटर पर बाहर से पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे लपटें तेजी से अंदर फैल गईं. घटना से संबंधित एक वीडियो में एक व्यक्ति को दुकान के बाहर आग लगाते हुए दिखाया गया है, जिसके बाद कुछ ही क्षणों में आग गैरेज में फैल गई.

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया
सूचना मिलते ही स्थानीय निवासियों ने दमकल सेवा को सूचित किया. नरसिंगदी दमकल सेवा की एक टीम मौके पर पहुंची और लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. आग बुझने के बाद गैरेज के अंदर से चंचल का झुलसा हुआ शव बरामद किया गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पीड़ित लंबे समय तक आग में फंसा रहा, इस कारण उसकी दर्दनाक मौत हुई.

हिंदू समुदाय में रोष
पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से सबूत जुटा लिए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. स्थानीय हिंदू समुदाय के नेताओं ने इस क्रूर हत्या की कड़ी निंदा की और दोषियों की शीघ्र पहचान और गिरफ्तारी की मांग की है. उन्होंने प्रशासन से क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का भी आग्रह किया.

ये भी पढ़ें

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर क्यों तिरंगा फहराया नहीं, बल्कि खोला जाता है? जानिए पूरी परंपरा और कारण

Published at : 25 Jan 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Death BANGLADESH HINDU Chanchal Chandra Bhoumik
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'...तो 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे', ट्रंप ने अब कनाडा को धमकाया, जानें क्या है मामला
'...तो 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे', ट्रंप ने अब कनाडा को धमकाया, जानें क्या है मामला
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
टेलीविजन
‘अगर भेदभाव होता तो शाहरुख-सलमान स्टार कैसे बनते?’ एआर रहमान के कम्युनल बयान पर बोले अरुण गोविल
‘अगर भेदभाव होता तो शाहरुख-सलमान स्टार कैसे बनते?’ एआर रहमान के कम्युनल बयान पर बोले अरुण गोविल
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20: आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News: Malad Railway Station पर प्रोफेसर की चाकू घोंपकर कर दी हत्या | Crime News | Malad News
Uttar Pradesh News: Uttar Pradesh में हुआ Noida जैसा एक और हादसा, नहर में जा गिरी कार | Kasganj News
Avimukteshwaranand Controversy: शंकराचार्य के शिविर के बाहर पहुंचे लोग, हो गया बड़ा बवाल! | Magh Mela
HP Weather: Manali में बर्फ में फिसली गाड़ी, खाई में जाकर गिरी कार, ड्राइवर हुआ घायल | Breaking
हर तरफ बिछी सफेद चादर..रास्ते बंद और सांसों पर संकट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'...तो 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे', ट्रंप ने अब कनाडा को धमकाया, जानें क्या है मामला
'...तो 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे', ट्रंप ने अब कनाडा को धमकाया, जानें क्या है मामला
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
टेलीविजन
‘अगर भेदभाव होता तो शाहरुख-सलमान स्टार कैसे बनते?’ एआर रहमान के कम्युनल बयान पर बोले अरुण गोविल
‘अगर भेदभाव होता तो शाहरुख-सलमान स्टार कैसे बनते?’ एआर रहमान के कम्युनल बयान पर बोले अरुण गोविल
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20: आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
विश्व
US-Venezuela Tensions: 'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
हेल्थ
High Sugar Fruits: सावधान! हेल्दी समझकर ज्यादा न खाएं ये 9 फल, अचानक बढ़ा सकते हैं आपका ब्लड शुगर
सावधान! हेल्दी समझकर ज्यादा न खाएं ये 9 फल, अचानक बढ़ा सकते हैं आपका ब्लड शुगर
यूटिलिटी
26 जनवरी को परेड देखने जा रहे हैं तो पढ़ लें ये खबर, गलती से न लेकर चले जाना ये चीजें
26 जनवरी को परेड देखने जा रहे हैं तो पढ़ लें ये खबर, गलती से न लेकर चले जाना ये चीजें
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget