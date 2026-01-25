बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं का कत्लेआम, एक और अल्पसंख्यक युवक को जिंदा जलाया

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम जारी है. ताजा मामला नरसिंगदी जिले में एक 23 वर्षीय हिंदू युवक को गैरेज के अंदर जलाकर मारने का सामने आया है. इस सुनियोजित हत्या से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गईं हैं.

'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की पहचान चंचल चंद्र भौमिक के रूप में हुई है, जो कई सालों से गैराज में काम कर रहा था. मृतक मूल रूप से कुमिला जिले के लक्ष्मीपुर गांव का रहने वाला था और काम के सिलसिले में नरसिंगदी में रह रहा था।. चंचल अपने परिवार का मंझला बेटा था और परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य भी था.

क्या है पूरा मामला

यह घटना नरसिंगदी पुलिस लाइंस से सटे मस्जिद बाजार क्षेत्र के पास घटी. प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार हमला शुक्रवार देर रात उस समय हुआ, जब चंचल गैराज में सो रहा था. हमलावरों ने कथित तौर पर दुकान के शटर पर बाहर से पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे लपटें तेजी से अंदर फैल गईं. घटना से संबंधित एक वीडियो में एक व्यक्ति को दुकान के बाहर आग लगाते हुए दिखाया गया है, जिसके बाद कुछ ही क्षणों में आग गैरेज में फैल गई.

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया

सूचना मिलते ही स्थानीय निवासियों ने दमकल सेवा को सूचित किया. नरसिंगदी दमकल सेवा की एक टीम मौके पर पहुंची और लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. आग बुझने के बाद गैरेज के अंदर से चंचल का झुलसा हुआ शव बरामद किया गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पीड़ित लंबे समय तक आग में फंसा रहा, इस कारण उसकी दर्दनाक मौत हुई.

हिंदू समुदाय में रोष

पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से सबूत जुटा लिए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. स्थानीय हिंदू समुदाय के नेताओं ने इस क्रूर हत्या की कड़ी निंदा की और दोषियों की शीघ्र पहचान और गिरफ्तारी की मांग की है. उन्होंने प्रशासन से क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का भी आग्रह किया.

ये भी पढ़ें

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर क्यों तिरंगा फहराया नहीं, बल्कि खोला जाता है? जानिए पूरी परंपरा और कारण