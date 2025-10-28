हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पहले पाकिस्तान को सौंपा भारत का आपत्तिजनक नक्शा, अब दी सफाई, जानें मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेशी सरकार ने क्या कहा?

पहले पाकिस्तान को सौंपा भारत का आपत्तिजनक नक्शा, अब दी सफाई, जानें मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेशी सरकार ने क्या कहा?

बांग्लादेश सरकार ने स्पष्ट किया कि मोहम्मद यूनुस द्वारा पाकिस्तानी जनरल को भेंट की गई पुस्तक में भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्से को बांग्लादेश का भाग दिखाने वाला कोई नक्शा नहीं है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 28 Oct 2025 06:51 AM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने सोमवार को उन खबरों पर स्पष्टीकरण जारी किया है, जिनमें दावा किया गया था कि यूनुस ने पाकिस्तान के एक सैन्य अधिकारी को ऐसा नक्शा भेंट किया है जिसमें भारत के उत्तर-पूर्वी इलाकों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है. सरकार ने इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह झूठा, भ्रामक और मनगढ़ंत बताया.

सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, यूनुस ने पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ‘The Art of Triumph’ नामक एक पुस्तक भेंट की थी. यह कोई राजनीतिक या भौगोलिक दस्तावेज नहीं, बल्कि जुलाई विद्रोह के दौरान ढाका और अन्य शहरों में छात्रों द्वारा बनाए गए ग्राफिटी आर्ट का संकलन है. इस पुस्तक में बांग्लादेश के नागरिक आंदोलन, संघर्षों और शहीद छात्रों के बलिदानों की झलक रंगीन कलाकृतियों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है.

भारत के हिस्से को बांग्लादेश का भाग दिखाने का दावा काल्पनिक

बयान में स्पष्ट किया गया है कि पुस्तक के कवर पर शहीद अबू सैयद की तस्वीर के पीछे लाल रंग में बांग्लादेश का एक कलात्मक नक्शा दर्शाया गया है. सरकार ने कहा कि यह कलात्मक ग्राफिटी पर आधारित नक्शा है, इसलिए इसकी सीमाओं की रूपरेखा में मामूली अंतर स्वाभाविक है. लेकिन इस नक्शे में भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्से को बांग्लादेश का भाग दिखाने का दावा पूरी तरह निराधार और काल्पनिक है.

सरकारी बयान में और क्या कहा गया?

सरकारी बयान में आगे कहा गया कि जब पुस्तक के नक्शे की तुलना बांग्लादेश के आधिकारिक भू-मानचित्र से की गई, तो पाया गया कि दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं है. सरकार ने जनता से अपील की है कि वे झूठी और भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें, क्योंकि इस तरह की अफवाहें देश की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं.

इस बयान के साथ ही सरकार ने यह भी संकेत दिया कि इस तरह की गलत सूचनाओं को फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ताकि देश में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे.

Published at : 28 Oct 2025 06:51 AM (IST)
Tags :
Mohammad Yunus BANGLADESH
वीडियोज

फोटो गैलरी

