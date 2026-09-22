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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबांग्लादेश में काली मंदिर को बनाया निशाना, मूर्ति-गहने चोरी

बांग्लादेश में काली मंदिर को बनाया निशाना, मूर्ति-गहने चोरी

बांग्लादेश के फरीदपुर स्थित उत्तर कालीबाड़ी मंदिर से काली की पत्थर की मूर्ति, सोने के गहने और कई धार्मिक चीजों पर चोर ने हाथ साफ कर लिया है. इस बीच पुलिस और CID ने जांच शुरू कर दी है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 22 Sep 2026 11:29 AM (IST)
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बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों की सुरक्षा को लेकर चल रही चर्चा के बीच फरीदपुर शहर के उत्तर कालीबाड़ी मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है. मंदिर से काली की पत्थर की मूर्ति, सोने के गहने और दूसरी धार्मिक वस्तुएं चोरी हो गईं. मंदिर प्रबंधन की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

IANS की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर समिति के अनुसार चोरी 19 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे से 20 सितंबर की सुबह 5:45 बजे के बीच हुई. सुबह पूजा के लिए मंदिर पहुंचे लोगों ने दरवाजों के ताले टूटे हुए देखे. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मंदिर के पुजारी देबी प्रसाद चक्रवर्ती के मुताबिक, चोर मंदिर के अंदर रखी काली की मूर्ति को अपने साथ ले गए. यह मूर्ति सफेद संगमरमर की शिव प्रतिमा के ऊपर रखी हुई थी. शिव की प्रतिमा को चोरों ने नहीं हटाया.

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काली की मूर्ति का वजन करीब 20 किलो

मंदिर प्रबंधन के अनुसार चोरी हुई काली की मूर्ति कष्टिपत्थर की बनी थी और उसका वजन करीब 20 किलो था. पूरी संरचना का वजन लगभग 40 किलो बताया गया है. मूर्ति पर चढ़ाए गए करीब 7 से 8 तोले सोने के गहने भी चोरी हो गए. इसके अलावा भगवान विष्णु, राधा-कृष्ण और मनसा की छोटी पीतल की मूर्तियां भी गायब हैं. शिवलिंग पर लिपटा हुआ करीब 8 से 10 तोले वजन का चांदी का सांप भी चोरी होने की जानकारी दी गई है.

CCTV कैमरे नहीं कर रहे थे काम

मंदिर समिति के अध्यक्ष कुशल चक्रवर्ती ने बताया कि मंदिर में लगे CCTV कैमरे उस समय काम नहीं कर रहे थे. चोरों ने पहले ताला तोड़ा और फिर लोहे के शटर को सुरक्षित रखने वाले कई ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया. चोरी की जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रीय आपात सेवा 999 पर फोन किया गया. पुलिस और अपराध जांच विभाग यानी CID की टीम ने मंदिर पहुंचकर घटनास्थल से सबूत जुटाए.

पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश

फरीदपुर कोतवाली थाने के प्रभारी अधिकारी महमूदुल हसन ने बताया कि घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें काम कर रही हैं. फिलहाल चोरी हुई मूर्ति और दूसरी धार्मिक वस्तुओं की बरामदगी की जानकारी नहीं है.

फरीदपुर में पहले भी मंदिर में चोरी की घटना

यह फरीदपुर में हाल के समय में मंदिर से जुड़ी चोरी की पहली घटना नहीं है. अगस्त 2026 में भी जिले के नागरकांदा इलाके के एक मंदिर से राधा-कृष्ण और गोपाल की पीतल की मूर्तियां चोरी होने की खबर सामने आई थी. उस मामले में भी CCTV से जुड़ी समस्या बताई गई थी.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 22 Sep 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
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